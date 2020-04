Legendarni košarkaš stavio Džejmsa na SEDMO mesto najboljih svih vremena!

Lavinu je pokrenula dokumentarna serija "The Last Dance" koja se bavi šampionskom sezonom Čikago Bulsa koji su tada bili predvođeni Majklom Džordanom.



Upravo ta sezona je mnogima dokaz da je Majkl Džordan najveći svih vremena i za mnoge je to pitanje odavno zatvoreno.



Ipak, mnogi govore o Lebronu Džejmsu kao najboljem košarkašu današnjice, a neki su smeli i da govore o njemu kao konkurentu Majklu Džordanu.



Poslednji u nizu onih koji su govorili o tome jeste Čarls Barkli koji je bio na strani Majkla Džordana.



On je Lebrona stavio na sedmo mesto, a njegova lista izgleda ovako:



1. Majkl Džordan

2. Oskar Robertson

3. Bil Rasel

4. Vilt Čembrlejn

5. Karim Abdul-Džabar

6. Kobi Brajant



7. Lebron Džejms