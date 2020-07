Legendarni Delfino pojasnio, više voli Žocovu košarku, nego Popovu!

Mnogi su mislili da je Karlos Delfino okačo patike o klin, dok su drugi mislili da je samo pitanje vremena kada će to uraditi.



Ipak, 37-godišnji košarkaš je nakon jednogodišnje pauze ipak odlučio da se vrati košarci, stigao je i Pezaro na poziv Jasmina Repeše.



Tokom svoje 22-godišnje karijere branio je boje velikog broja klubova, u Evropi je igrao za Ređo Kalbriju, Fortitudo Bolonju, Himki, Baskoniju i Torino, dok je u NBA nosio dresove Detroita, Toronta, Milvokija i Hjustona.



Iza sebe ima 507 nastupa u regularnom delu sezone u NBA ligi i još 41 u plej-ou, kao i 37 nastupa iz Evrolige.



Iskoristio je višak vremena do početka priprema za novu sezonu da govori za medije iz svoje domovine, a pričao je i o razlikama između NBA i evropske košarke.



Jasno je istakao da je više za košarku sa "Starog kontinenta".



"Jako mi je teško da odgledam celu NBA utakmicu. U pitanju mora da bude plej-of da bi to uradio. U suprotnom, utisak je da traje predugo, ljudi samo trče sa jedne strane na drugu, često i besciljno. Uvek sam govorio, čak i kada sam igrao tamo, što se meče tiče, najčistija košarkaš je reprezentativna košarka, košarka koja se igra na Olimpijskim igrača, na Svetskom prvenstvu ili u plej-ofu Evrolige", izjavio je Delfino.









Kao primer je naveo dva dobra prijatelja i dva stručnjaka koja spadaju u sam vrh svetske košarke, najsupešnijeg evropskog trenera ikada Željka Obradovića i jednog od najuspešnijih trenera u NBA, Grega Popoviča.



"Daleko više volim da gledam Obradovićeve timove nego Popovičeve. To sam uvek govorio. Jednostavno jer me evropska košarka podseća na šah. NBA je više šou.







Živeo sam tamo, volim i NBA, voleo sam ga, to je san i to je živa istina, ali atletika ubija sve. Problemi u igri se reševaju na atletskoj bazi, a ne na individualnim veštinama.



Bolji ste ako skačete više, ne ako izmislite pokret da se odrazite ili da stvorite prostor sa saigračem igrajući pik en rol.



Ako je atletika prednost, onda smo mi atletičari, a ne košarkaši", pojasnio je iskusni Argentinac.