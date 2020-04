Legenda Pistonsa "spustila" Karmela: "Da nije došao Darko..."

Prethodnih nedelja vodila se polemika između Karmela Entonija i Darka Miličića, Amerikanac je rekao da bi osvojio dva ili tri prstena sa Detroitom da su izabrali s drugog mesta na Draftu 2003. godine.



Srbin je imao gospodski odgovor na primedbu Mela da nije ispunio očekivanja, a sada je u njegovu odbranu stao i legendarni Ben Valas koji je sa Pistonsima 2004. godine osvojio NBA prsten.



On je istakao da Detorit nije pogrešio kada je izabrao Darka.



"Sa Melom, iskreno, mislim da nikada ne bismo osvojili titulu. Melo je želeo odmah da igra. To je moglo da nam poremeti hemiju koju smo imali unutar ekipe. Darko je bio dečko koji je došao i rekao: 'Znam da nisam još spreman da igram u ovom timu'. Prihvatio je ulogu u ekipi i radeći to on nam je dozvolio da rastanemo iz dana u dan. I na kraju smo osvojili titulu. Da je Darko došao i rekao 'želim da igram i moram da igram'. Onda bi zvao svog agenta, agent bi zvao čelne ljude, Darko bi pričao s medijima, potom bi mediji nama počeli da 'skaču za vrat'", rekao je proslavljeni centar u izjavi za podkast "120 Watts podcast".