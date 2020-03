LeBron "udara recke", nakon Janisa pao i Kavaj! Lejkersima holivudski derbi!

U velikom derbiju Los Anđelesa, po prvi put ove sezone slavili su Lejkersi, bilo je 103:112 u korist "Jezeraša".



Očekivano neizvesna utakmica, oba tima su bila jako motivisana, prvi kvartal pripao je Džejmsu i drugovima rezultatom 27:25.



U drugom ipak Klipersi odgovaraju, brzo stižu do preokreta, pa i do viška od devet poena, koji su Lejkersi do odlaska na veliki odmor uspeli da spuste na četiri poena.



Rezultatska klackalica u trećem kvartalu, ali finiš deonice pripada Lejkersima, koji stiču četiri poena viška pred poslednjih 12 minuta.



Uspeli su da sačuvaju prednost na startu odlučujuće deonice, pa potom i da je povećaju na 12 poena.



Nisu se Klipersi predavali, ali su "Jezeraši" uspevali da održavaju komfornu prednost do samog kraja, te su sasvim zasluženo došli do prvog trijumfa u holivudskim derbijima ove sezone, bio je ovo treći duel timova iz "Grada anđela", četvrti se igra 10. aprila.



LeBron. Dagger.



Lejkersi su tako učvrstili poziciju na čelu Zapada sa 49 pobeda, šest više od Klipersa i sedam od Denvera, na 20ak utakmica do kraja regularnog dela sezone.

Najefikasniji kod Lejkersa Entoni Dejvis sa 30 poena, LeBron Džejms je flertovao sa tripl-dablom, 28 poena, devet asistencija i sedam skokova, X faktor je definitivno bio Ejveri Bredli koji je ubaci 24 poena.



Kod Klipersa 31 poen Pola Džordža, Kavaj Lenard je kasno upalio motore, ali je uspeo da upiše 27 poena, dvocifren i Harel sa 20 postignutih poena.





Bruklin je slavio u prvom meču od odlaska Kenija Etkinsona sa klupe, tako je njegov naslednik Žak Von odlično počeo svoju epizodu na klupi Netsa, videćemo koliko će ona trajati. Slavili su protiv Čikago Bulsa sa 110:107.



Ekipe su se smenjivale u vođstvu u prvom poluvremenu, Bruklin je na veliku pauzu otišao sa osam poena viška.



Uspeli su da stignu i do dvocifrene prednosti sredinom treće deonice, Čikago je nešto bolje zaigrao u finišu kvartala, pa je spustio deficit na sedam poena.



Ipak, domaćin je u "Berklejs centru" uspešno zadržavao prednost i u odlučujućem kvartalu, ušlo se u neizvesnu završnicu nakon trojke Ota Portera Džuniora, koji je u poslednjem minutu približio Bulse na pola koša zaostatka.



Dinvidi je potom pogodio dva bacanja i tako rešio pitanje pobednika.







Upravo je on bio i najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 24 poena, po 23 poena ubacili su Lavert i Džo Heris, odlične role i centara, Alen i Džordan su ubacili po 11 poena, DeAndre je imao i 15 skokova.



Kod Bulsa 23 poena Porter Džuniora, 21 je dodao ruki Kobi Vajt, 17 je ubacio Jang, pola koša manje dodao je Markanen.



Pelikansi su slavili u Minesoti, vodili su tokom skoro čitavog meča, na kraju je bilo 107:120 u korist ekipe iz Nju Orleansa.



Dobili su prvi kvartal sa 36:29, do poluvremena su uvećali suficit za pola koša.



U trećem kvartalu stižu i do viška od 20 poena, sa dve trojke je domaćin spustio minus na 14 poena pred poslednji odmor.



Uspešno su Pelikansi održavali prednost, na svaki pokušaj domaćina da se vrati imali su odgovor, te su na kraju apsolutno zasluženo slavili, te nastavlju borbu za plej-of.