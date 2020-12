Lebron najavio ogromne promene u Lejkersima, izgubiće ono po čemu ga svi znamo

Prva zvezda Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms obelodanio je putem društvenih mreža da namerava da prepusti dres sa brojem 23 njegovom saigraču Entoniju Dejvisu.



Kako se moglo videti na Instastoriju najboljeg košarkaša aktuelnog osvajača NBA prstena ova namera bi trebalo da se pretoči u delo tek od sezone 2021/2022.



Podsetimo, Dejvis je ove nedelje potpisao petogodišnji ugovor sa Lejkersima za čije vreme će inkasirati 190 miliona dolari.



Džejms je na leto 2019. kada je Dejvis stigao u LA obećao centru da će mu dati čuveni broj 23, ali će zbog ne baš toliko jednostavne papirologije u SAD-u to moći da se učini tek kroz godinu dana.



To znači da je ovo bio idealan trenutak za to, međutim stvari su se dodatno odložile.



Džejms je objavio fotografiju na storiju na kome se nalaze on i Dejvis, ali sa brojevima koji će biti u sezoni koja dolazi nakon predstojeće.