Lebron lako sa Srbima, Lilard je kandidat za MVP-ija, nestvarne brojke!

Dame (51 PTS, 12 AST & 9 3PM) is a BEAST ⌚️🔥@Dame_Lillard is the 1st player in NBA history to average 45+ PTS & 10+ AST through 6 games! pic.twitter.com/OwE2xYDkHg — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 2, 2020

Kingsi su bili preslabi za Lejkerse, Lebron je sve ono što se dešava timu posle tragične pogibije Kobija Brajanta terapeutski proces i da će trajati čitave sezone. Razbili su domaćina, Lebron je ubacio 15 poena, stigao do tripl-dabla, 11 asistencija i 10 skokova. Tako su Lejkersi prekinuli mini seriju poraza. Dali su 44 poena u prvoj četvrtini, pogodili 14 trojki u prvom poluvremenu, sedam igrača bilo je dvocfireno.Bjelica je na drugoj strani ubacio devet poena, Bogdanović osam, loše partije Srba, izuzev D'Aronda Foksa sa 24 poena, i Badija Hilda koji je pogodio šest trojki za 22 poena, u redovima domaćih nije bilo igrača koji je mogao na bilo koji način da parira lideru Zapada.Najbolji igrač lige u 2020. godini bez sumnje je Demijen Lilard. Pružio je još jednu neverovatnu partiju, bek Portlanda je utrpao Juti 51 poen i nastavio strašnu seriju. Dodao je 12 asistencija, Lilard šest mečeva u nizu postiže šest i više trojki što je NBA rekord. On je promenio i način treninga, uveo dodatne šuterske sersije, radi i na bacanjima, rezultat vidimo. Postogao je 40 i više poena na poslednjih pet od šest mečeva, ima prosek 48.8 po meču u ovoj godini. Portland je dobio 7 od 10 mečeva, naneli su Juti četvrti poraz u nizu.Veliki preokret u Teksasu, Sparsi su stigli -19 iz treće četvrtine i na kraju ubedljivo dobili protiv Šarlota. U drugom poluvremenu spustili su Hornetse na 27 poena, dve poslednje četvrtine dobili sa 37 razlike. Kao da je na teren izašla druga ekipa u nastavku, serija 50:15 u nastavku je jedna od najboljih partija tima u ovoj sezoni. Ovo je bio oproštaj od kuće, sledi čuvena turneja, osam utamica igraće na strani, tek 26. februara, kada se završi godišnji rodeo u njihovoj dvorani ugostiće Dalas.Dalas je savladao Atlantu i bez Dončića i bez Porzingisa. Džajlen Branson je ubacio 27 poena, Fini-Smit sa 22 poena izjednačio rekord karijere. Ni Atlanta nije bila kompletna, povredio se Jang mada je do tog trenitka bio očajan, Hantera nije bilo u timu, već u prvoj četvrtini se povredio Kem Rediš. Bobi Marjanović nije ulazio u igru.Derbi večeri pripao je Bostonu. Filadelfiju je uništio Džajlen Braun sa 32 poena, nadao se pozivu na Ol-Star, nije ga dobio pa je bes iskalio na Siksersima. Embid loš, samo 11 poena, dao je jedan koš iz 11 pokušaja, Boston je izbegao metlu protiv Filadelfije, tima koji ih je dobio tri puta ove sezone.Bredli Bil je sa 34 poena poveo Vašington do pobede nad Netsima, Kajri samo 11 poena, mnogo slabiji nego u prethodnim mečevima, da stvar bude gora, povredio je koleno, ali najvažnije je da nisu ligamenti.Voriorsi su rasturili Klivlend, tek 11. pobeda u sezoni, Rasel je ubacio 29 poena, Drajmond Grin imao 16 asistencija, Smailagić nije igrao za Golden Stejt, Robinson je dodao 22 poena, a ovo je najubedljivija pobeda Golden Stejta u sezoni. Kavsi frustrirani, izgubili su 10 kod kuće, 15 od poslednjih 18 utakmica.Nikola Vučević je ubacio 21 poen za Orlando, ali njegov tim je postigao samo 89 i izguubio državni derbi od Majamija, Džimi Batler je broja do 24, Adebajo uz 14 skokova, imao samo 4 poena, ali 5 asistencija, 3 ukradene lopte i 4 blokade. Nije mu išao šut, ali sve ostalo jeste. Dragić je dodao 11 poena, imao 6 asistencija, ruki Tajler Hiro sasuo šest trojki. Orlamdo je izgubio pet mečeva u nizu, ne mogu da pogode ništa, u poslednje četiri utakmice šutiraju ispod 40%.Iznenađenje je pobeda Niksa u Indijani, Rendl je uz 16 poena, imao 18 skokova, Markus Moris 12 od 28 poena dao u poslednjoj četvrtini, čini se da su Pejsersi van forme u ovom trenutku. Njujork je dominirao u skokovima, uz to Indijana je promašila osam trojki u prvom delu, Oladipo je "zarđao" nakon više od godinu dana pauze.U prvom meču dana Klipersi su savladali Minesotu.