Las Vegas scenario sve realniji, igrači neće biti sami?

Ukoliko se sezona u najjačoj ligi na svetu ne završi na parketu, gubici će biti ogromni, prve procene su da bi mogli da dostigu i milijardu dolara.



Jasno, zbog toga je cilj nadležnih da se sezona nastavi, ali tek kada za to budu stvoreni uslovi, jer se zna da košarka nije u prvom platu u ovom teškom trenutku za čitav svet.



Zbog toga, postoje različiti scenariji, a jedan od njih je da se sezona završi u jednom gradu, gde bi svi timovi bili u karantinu, dok se takmičenje ne okonča i dok ne dobijemo novog šampiona NBA lige.



Pričao se o Bahamima, o nekom od koledž kampusa u koronavirusom slabije pogođenim predelima SAD, ali i o Las Vegasu.







Ideja je da se u "gradu greha" u dvoranama u kojima se igra Letnja liga završi sezona po skraćenom formatu, timovi koji se bore za plej-of bi prvi kročili na parket, kada bi bili poznati učesnici doigravanja prešlo bi se na završnicu.



Prva runda plej-ofa bi se igrala u tri pobede, do velikog finala bi se igrala po jedna utakmice, potom bi se u finalu igralo ponovo na tri pobede.



Ipak, to je zasad samo ideja, ali ideja koja dobija nove dimenzije.



Naime, plan je takav da bi igrači sa sobom u Las Vegas mogli da povedu i članove svoje najbliže porodice.



Kako prenose američki mediji to bi bilo od velike pomoći igračima, koji ne bi morali da se razdvajaju od svojih najbližih na duži vremenski period.