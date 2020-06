Larkin jasan, u NBA samo pod jednim uslovom!

Šejn Larkin je do prekida sezone bio definitivno košarkaš u najboljoj formi u čitavoj Evropi, pokazao je da je zaista klasa.



Mnogi se pitaju kako to da za njega nema mesta u NBA ligi, odgovor je da ima mesta, ali da to nije dovoljno plejmejkeru Anadolu Efesa.



Draftovan je 2013. godine kao 18. pik od strane Atlanta Hoksa, ali je ubrzo trejdovan u Dalas Mavse, u kojima se nije naigrao, često je igrao i u razvjnoj ligi za filijalu ove NBA franšize Teksak Ledžends.



Usledio je odlazak u Nikse, gde je ipak dobio nešto zapaženiju ulogu, igrao je oko 24 minuta u proseku po meču, beležio 6,2 poena po nastupu.



Solidne role donele su mu priliku da naredne godine potpiše za Bruklin Netse, gde je pružao još bolje partije, beležio je 7,3 poena po nastupu uz 4,4 asistencije.



Nakon toga je iznenadio mnoge kada je odlučio da karijeru nastavi u Evropi, potpisao je za Baskoniju i zaigrao u Evroligi.









Foto: Epa/Timm Schamberger



Odlično se pokazao u debitantskoj sezoni na "Starom kontinentu", beležio ne u dresu tima iz Vitorije 13,1 poena po nastupu, uz 5,7 asistencija, dobre igre donele su mu novu šansu u NBA, potpisao je za legendarne Boston Seltikse.



Ipak, samo dva starta, prosek od 14,4 minuta na parketu po nastupu, ubedili su Larkina da se nakon samo jedne sezone ponovo okuša "preko bare", potpisao je ugovor sa Anadolu Efesom i postalo je jasno da je napravio dobar potez.



Sa Vasom Micićem je vodio ekipu iz Istanbula do finala Evrolige, gde je ipak CSKA bio bolji.



Ove sezone je igru podigao na još viši nivo, na 25 nastupa do prekida sezone u Evroligi u proseku je beležio 22,2 poena po meču (prvi u EL), a imao je i 25,8 indeksiranih poena u proseku (prvi u EL).







Sada ima opciju da se vrati u NBA, pod ugovorom je sa Efesom do leta 2021. godine, ali ponuda iz najjače lige na svetu bi mogla da ga odvede iz Istanbula.



Ipak, kako sam košarkaš ističe, ta ponuda će morati da bude adekvatna, jer ne planira da bude treći izbor u NBA ekipi.



"Neću se vratiti u NBA da bi bio treći plejmejker. Tako da, ako neka ekipa to upita, neću se ni javiti na telefon", jasan je novopečeni reprezentativac Turske.



On ističe da želi da igra u timu u kojem ima veliku odgovornost, pokazuje pravi takmičarski duh i ukoliko ne dođe do nekog iznenađenja, utiska je da ćemo sjajnog Amerikanca i naredne sezone gledati u Efesu.



Ove sezone ga je viša sila sprečila da se popne na krov Evrope, pa nema sumnje da će hteti makar još jednom da pokuša da osvoji Evroligu.