Larkin i Vasa za pobedu u sred Moskve! Ludilo na kraju, Heket se razočarao što je pogodio!

Ozbiljnu kandidaturu za titulu šampiona Evrolige ističe Efes.



Ekipa Ergina Atamana je uspela da savlada CSKA u gostima sa 80:82 nošena sjajnom igrom Vasilija Micića i Šejna Larkina.



Gledali smo veoma uzbudljivu završnicu, Efes je ušao sa prednošću zahvaljujući Vasiliju Miciću koji je na kraju proglašen i za igrača utakmice.



Larkin je doneo na 41 sekundu do kraja prednost Efesu od 78:81, Džejms je sve promašio u sledećem napadu, a nakon što je CSKA dobio novu šansu, na liniju za slobodna bacanja je stao Danijel Heket.



Tada je na semaforu pisalo da je ostalo 3 sekunde do kraja, pa je Heket želeo da promaši drugo nakon što je pogodio prvo slobodno bacanje. Želeo je da promaši, šutirao o tablu, ali je - pogodio.



Na drugoj strani Larkin je bio fauliran, on je pogodio prvo za konačnih 82:80, drugo je namerno promašio kako bi CSKA imao što manje vremena da se organizuje za napad.



Džejms 20 poena kod domaćina, ali i 6 izgubljenih lopti, a za tri je šutirao 2/8. Na drugoj strani Larkin 23 poena, a Micić 19 poena, 5 asistencija za indeks 24, najveći na meču.