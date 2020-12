Kvadrupl-dabl Jokića, osmo mesto na večnoj listi, najbolji asistent lige, trener ga okrivio za poraz!

Novi poraz Denvera od Sakramenta i novi tripl-dabl Nikole Jokića. Ali, ovoga puta nije pomoglo, 26 poena, 12 asistencija, 11 skokova, njegov 44. tripl-dabl u regularnom delu, preskočio je i Fata Livera na osmom mestu, sada je vodeći u ovoj kategoriji u istoriji franšize. Međutim, ovo nije bio tripl-dabl već kvadrupl-dabl jer je napravio 10 grešaka, polovinu od Denverovih.



To je odlučilo utakmicu, 37 poena je dao Sakramento iz pogrešaka rivala.



"Previše je, Nikola ne bi smeo da ima 10 grešaka", kritikovao ga je Meloun.



Jokić vidi nešto drugo kao uzrok poraza.



"Statični smo u napadu, loše smo se kretali, olakšali smo im odbranu", rekao je Srbin koji, verovali ili ne vodi u ligi po broju asistencija nakon četiri kola.



Denver je bio bez Mareja koji je povredio glavu, odnosno imao kontuziju pa je bio na poštedi. Monte Moris ga je zamenio sa 24 poena, ali je Denver jednostavno dozvolio preveliki broj poena. Na otvaranju sezone izgubili su od Kingsa, tada ih je srušio Badi Hild sa sirenom. Odličan je bio 12. pik drafta, Tajres Halibarton koji je pogađao u ključnim trenucima za Kingse u poslednjoj četvrtini. Ubacio je tri trojke kada se lomio rezultat, učestvovao u seriji od 11:0 kojom se domaćin odlepio.



Bjelica je imao solidan šut, ubacio 12 poena za oko 21 minut, dodao i pet skokova, odlično se uklopio u svoju rolu.

Nikola Jokic moves into 9th all-time in career triple-doubles and passes Fat Lever for the most in @nuggets franchise history!



26 PTS | 11 REB | 12 AST pic.twitter.com/S9J6NM5M6H