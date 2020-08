Kuzma pobedio sirenu, Jokiću stiže plej iz snova?

Drama u duelu Lejkersa i Denvera, možda i prava najava za plej-of uzbuđenja koja slede. Kajl Kuzma je pogodio trojku 0.4 sekundi pre kraja, jedna od njegovih partija sezone, završio je sa 25 poena, Lebron je brojao do 29, uz 12 asistencija, a Entoni Dejvis stigao do 27 poena.Tokom čitavog meča Denver se vraćao u utakmicu serijama poena, Pi Džej Dozije je imao šansu da timu donese pobedu, promašio je, pa je Kuzma prelomio u korist najboljeg tima zapada.Nikola Jokić nije bio raspoložen za igru 12 poena, 4 asistencije, pogodio je obe trojke, nije ni forsirao, dosta minuta u ovom meču je dobila klupa Nagetsa. Sledeći meč igraju protiv Klipsa koji im sada beže pobedu i po.Inače, u komentarima posle meča provlačio se to da Denver ne pobeđuje ako Jokić ne šutira, a više nego porazom, javnost se bavi eventualnom trampom, Simons bi mogao iz Filadelfija da se preseli za Mareja i Porteta Džuniora, dok bi navodno još neko od Siksersa, pominje se Zair Smit mogao da krene u pravcu Kolorada. Polemika se vodi oko toga da li bi vrhunski plej odgovarao Jokiću koji i sam voli loptu u rukama...Inače, priča se da je Simons završio sezonu i da zbog povrede neće moći da pomogne Filadelfiji u doigravanju.Džimi Batler se vratio posle povrede, predvodio Majami sa 19 poena, Derik Džons je ubacio 18, Hit je lako slavio protiv Pejsersa i sada su četvrti, imaju pobedu više od Indijane. Oba tim imaju još po dva meča, ovo bi mogao da bude par prve runde plej ofa, mada se u Filadelfija bori za pomenute pozicije. Ti-Džej Voren je odigrao najgori meč od dolaska u Diznijev svet, samo 12 poena, u meč je ušao sa oko 35 u proseku od nastavka sezone.Bez Adetokumba, Milvoki je izgubio od Toronta u čijim redovima nije bilo Lovrija, Ibake i Van Flita. Zanimljivo, Baksi su ušli u crnu istoriju, posle 52-8 u prvih 60 mečeva sezona, dobili su samo 3 od 11 mečeva, odnosno postali su prvi tim koji je imao poraza posle 60 mečeva i u preostalom delu sezone. Drugim rečima, niko nikada nije imao takav pad forme u finišu sezone. Doduše, ovo nije obična sezona...