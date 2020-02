Kup kralja - Kari Pešić ostao bez prvog trofeja, Valensija izbacila branioca!

Počeo je i Kup kralja i to velikim iznenađenjem, Valensija je savladala branioca trofeja ekipu Barselone, rezultatom 78:82.



Dobila je Valensija prvi kvartal sa 19:18, trojkom su u poslednjim trenucima stigli do preokreta.



Nastavili su u drugom kvartalu gde su stali u prvom, vezali su još 13 poena i napravili seriju 16:0, zaključno sa finišom prvog kvartala, te su stekli prednost od 14 poena.



Uspela je Barsa da se trgne, u finišu deonice i poravnavaju rezultat, ali novom trojkom Valensija uspeva da izbori tri poena viška pred veliki odmor.



Na startu treće deonice Barsa stiže i do preokreta, bilo je veoma neizvesno, da bi košarkaši Valensije ponovo napravili veliku seriju.



Zatvaraju treći kvartal sa 14:0 i na poslednji odmor odlaze sa 12 poena viška.



Vratila se Barsa, ali nije uspela da dođe do preokreta, spustili su zaostatak na samo dva poena u finišu, ali je Valensija uspela da zadrži prednost u poslednjim trenucima i da slavi.



Košarkaši Valensije će tako u polufinalu igrati sa boljim iz duela madridskog Reala i Bilbaa, u preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Tenerife i Andora, kao i Unikaha i Saragosa.



Do trijumfa je ekipu Valensije sa 16 poena vodio Majk Tobi, pratili su ga Dubljević sa 13 i Dornekamp sa 12 poena, Vanja Marinković nije nastupio.



Kod Barse čak 25 poena Nikole Mirotića, 15 je dodao Viktor Klaver, po 10 su ubacili Higins i Dilejni, ali to nije bilo dovoljno za trijumf.