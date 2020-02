Kup Italije - Milano siguran, Saletov Virtus ispao, Teodosić tragičar

Košarkaši Virtusa iz Bolonje završili su takmičenje u Kupu Italije već u četvrtfinalu, kako su nakon produžetka doživeli poraz od Venecije rezultatom 81:82 (68:68).



Gubili su košarkaši Virtusa tokom gotovo čitavog susreta, Venecija je prvi kvartal dobila sa +10, Saletovi puleni su spustili zaostatak na pet poena pred veliki odmor.



Za još dva poena su smanjili deficit košarkaši Virtusa u trećoj četvrtini, u kojoj su i jednom trenutku i poveli, u poslednjem kvartalu smo gledali pravu rezultatsku klackalicu, da bi Miloš Teodosić u poslednjim sekundama dobio priliku da donese novu prednost Bolonji.



On je na 18 sekundi do kraja imao dva penala, prvi je pogodio i poravnao rezultat, drugo bacanje ipak maši, Vins Hanter dolazi do ofanzivnog skoka, ali na šest sekundi do kraja Teodosić gubi loptu, Venecija je imala priliku i da slavi.



Denikolao je dobio dva penala, promašio je oba, Riči je uhvatio skok, ali je bilo kasno da Virtus napadne pobedu, otišlo se u produžetak.



Neivezsno je bilo do samog kraja, Ostin Dej donosi pola koša prednosti Veneciji na pet sekundi do kraja, potom Marković šutira za sa pola terena, ali maši, pobeda za aktuelnog šampiona Italije.





U pobedničkom sastavu 15 poena Deja, 14 je dodao Čepel, dok je 11 ubacio Denikolao.



Kod Virtusa čak 18 poena Stefana Markovića, po 15 su dodali Vims i Teodosić, Srbin je ipak imao očajne procente iz igre (1/7 za dva, 1/8 za tri), gotovo sve poene dao je sa linije penala (10/14), dvocifren je u poraženom sastavu bio i Riči sa 12 poena.



Venecija će u polufinalu igrati sa Olimpijom Milano, koja je danas slavila protiv Kremone sa ubedljivih 86:62.



Srpski internacionalci su bili među najboljima u pobedničkom sastavu, Micov je ubacio 13 poena, Nedović je dodao 10.



Najefikasniji je bio Tarčevski sa 14, dok je 13 poena dodao i Dela Vale.



U poraženom sastavu 16 poena Metjuza, 12 je dodao Hap.



U preostala dva četvrtfinalna susreta, sastaće se Breša i Fortitudo, kao i Dinamo Sasari i Brindizi.