"Krojač" Trinkijeri o transferima i tome kako ga je promenio Partizan

Dotakao se ipak i drugih tema.



Što se tiče "vrućeg" košarkašog tržišta, Italijan je iznenađen.



"Pomalo sam šokiran. Kriza, kriza, nema novca, nema nade i odjendom bum! Velike promene, velika imena, veliki ugovori.



Mi ćemo morati drugačijim putem, ali to ne znači da se nećemo takmičiti. Postoje drugi načini na koje možete da završite stvari. Jedva čekam da vidim i uzbuđen sam kako će tim izgledati. Najpre na papiru. Onda ću to sa papira morati da prenesem na teren.



Želim da igram. Da li će protivnik biti bolji? Pružiću mu ruku ako bude i nastaviti dalje. Zasad sanjam o najboljem", izjavio je slatkorečivi Italijan.







Pričao je i o tome kako se kao trener promenio i kako sada posvećuje veliku pažnju detaljima.



"Promenio sam se malo. Počeo sam kao manijak da vodim računa o detaljima.



Ne verujem da u 2020. godini možete da imate jedan stil. Verujem da je za trenera danas najvažnije da bude fleksibilan i da se prilagodi rosteru.



Ja sam kao krojač, date mi materijal, nadam se da je svila i kašmir i ja moram da napravim savršeno odelo.



Za neke stvari ipak ne postoji kompromis, a to su posvećenost, strast i privrženost. Ali to su veoma opšte stvari.



Daću sve od sebe da shvatim kako da tim igra najbolju moguću košarku. Ciklus tima se mnogo promenio, veoma je kratak. Ne možete dugo da zadržite igrače i morate da budete fleksibilni. Morate da se adaptirate. Darvin je to rekao, ako se adaptiraš, preživećeš", izjavio je bivši trener Partizana.