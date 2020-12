Krkina serija stala u "Morači", Budućnost slavila posle velike drame

Košarkaši Krke prekinuli su sjajnu seriju od četiri pobede u ABA ligi pošto su u 12. kolu poražni na gostovanju Budućnosti u Podgorici 70:62.



Uprkos izvanrednoj partiji krilnog centra Jureta Škifića, koji je sa 24 poena, čak 10 više od Amedea dela Valea, koji je bio najefikasniji u redovima pobednika.



Domaći tim je bolje ušao u meč stigavši do dvocifrene prednosti već polovinom uvodne deonice kada je Dela Vale pogodio trojku.



Gosti su u dva navrata uspevali da dođu do minus pet, ali je prvih 10 minuta završeno sa devet poena razlike za nekadašnjeg šampiona ABA lige.



U drugoj četvrtini domaći su napravili seriju od 8:0 do koje su stigli poenima Nikolića i Kobsa sa velikih plus 13.



Gosti su se vratili na minus devet, ali je Suad Šehović sa penala omogućio da Budućnost na poluvreme ode sa 11 poena viška.







Delovalo je da se prelomni trenutak utakmice dogodio se kada je Danilo Nikolić polovinom treće četvrtine pogodio dve trojke za ubedljivih plus 19.



Gosti su nedugo zatim preko sa dve uzastopne trojke Škrifića smanjili na minus devet, ali sa poenom više zaostatka su ušli u odlučujuću deonicu.



Činilo se da će poslednjih 10 minuta utakmice biti formalnost, a onda je usledio pravi šok.



Gostujući tim je u potpuno dominirao u poslednjoj čevrtini stigavši do serije od plus sedam kojom je spustio zaostatak na samo četiri poena.



Osim Škrifića u seriji su učestvovali i Kamfor, Lapornik, Vrabac...



Domaći su se trgli tek četiri minuta pre kraja kada je najpre Dragan Apić bio siguran sa penala, a zatim i Dela Vale postigao poena za plus sedam.



Gosti su uprkos tome nastavili da stiskaju, ali je Šehović trojkom na minut i po do kraja vratio plus sedam.



Tačku je na manje od minut do kraja stavio Dela Vale za konačnih Melvin Ejim.