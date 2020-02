KRK - Zvezdina dva lica, triler u Čairu, a onda je na scenu stupio "Kil Bil" Beron!

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su plasman u finale Kupa Radivoja Koraća pošto su u polufinalu savladali Megu rezultatom 80:79 (24:17, 9:23, 27:18, 19:22) nakon velike drame u niškom Čairu.



Odlično je Crvena zvezda ušla u meč i povela sa 6:2, ali od tog trenutka Mega se razgoropadila pa je poenima Miškovića i Simonovića ubrzo prešla u vođstvo koje je u jednom trenuku pretilo da bude i dvocifreno.



Ipak, "crveno-beli" su poenima Berona smanjili zaostatak na sedam poena razlike posle prvih 10 minuta - 24:17.



Brzo su izabranici Dragana Šakote preokrenuli rezultat u drugoj četvrtini, serijom 15:0 i sa veoma raspoloženim Panterom Zvezda je na poluvremenu imala "plus 7" - 40:33.



U trećoj četvrtini videli smo novu rezultatsku klackalicu, "proradili" su Peri i Atić pa je Mega ponovo stigla do osam poena prednost sredinom četvrtine, ali sjajna partija Pantera je ponovo omogućila Zvezdi da pred poslednju četvrtinu uđe sa više nego aktivnim zaostatkom od dva poena - 60:58.



Poslednja deonica donela nam je pravu dramu, na početku četvrtine izabranici Dejana Milojevića uvećali su prednost koju nisu ispuštali praktično sve do kraja meča najviše zahvaljujući ogromnoj energiji i sjajnom ofanzivnom skoku.



Beron je svojom trojkom u potpunosti promenio ritam meča, poslednji napad za pobedu imala je Zvezda na 19 sekundi do kraja. Tada je na scenu ponovo stupio - Bili Beron.



Amerikanac je preuzeo odgovornost na sebe i novom trojkom u poslednjim trenucima meča Zvezdi obezbedio plasman u finale u neverovatnoj završnici.



Crvena zvezda nije imala rešenja za veoma raspoloženog Perija koji je upisao 20 poena, devet asistencija i šest uhvaćenih lopti. Uz to, Simonović je napravio dabl-dabl učinak (13 poena, 11 skokova).



Sa druge strane, istakao se Panter sa 22 poena, a dvocifreni u Zvezdi bili su još i Beron sa 17 i Štimac sa 10 poena.



Crvena zvezda će u finalu KRK igrati sa pobednikom meča Partizan - FMP (danas od 21 čas), borba za trofej na programu je u nedelju od 21 čas u hali Čair u Nišu.