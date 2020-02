KRK - Odlični Borac pokazao zube, "crno-beli" ipak zakazali susret sa FMP-om!

Košarkaši Partizana slavili su protiv čačanskog Borca u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća rezultatom 87:79 (20:18, 26:15, 13:22, 28:24) i u polufinalu će igrati protiv ekipe FMP Železnika.



Čačani su bolje otvorili meč, sredinom prvog kvartala prave seriju 6:0 i dolaze do prednosti 17:11.Ipak, od tog trenutka je proradio Partizan, koji do kraja deonice dolazi do preokreta, serijom 9:1.Sredinom prve četvrtine su košarkaši Partizana doživeli peh, kako je zbog povrede teren morao da napusti Stefan Birčević U dobrom ritmu su "crno-beli" nastavili i u drugom kvartalu, pa su stigli i do 13 poena viška sredinom deonice.Borac trojkom Džounsa na 10 sekunda do kraja spušta zaostatak na 10 poena, da bi Volden sa zvukom sirene trojkom vratio Partizanu +13 pred veliki odmor.Odličan je bio Nikola Janković sa 12 poena i šest skokova u prvom poluvremenu, sa druge strane 14 poena Amerikanca Džounsa.Na startu treće četvrtine Partizan dolazi i do viška od 16 poena, ali se Borac nije predavao.Puleni Marka Marinovića serijom 10:0 spuštaju zaostatak na samo šest poena.Odlična igra Borca u nastavku, pa su na poslednji odmor Čačani otišli sa minusom od samo četiri poena.Tesno je bilo do samog kraja, raspucali su se košarkaši Borca, nisu uspevali da dođu do preokreta, iako su prilazili na minus od samo dva poena u par navrata, ali nisu košarkaši Partizana nikako mogli da se odlepe.Rašon Tomas je u poslednjem minutu vezao četiri poena i odlepio "crno-bele" na +7, što je, ispostaviće se, bilo dovoljno za trijumf.