KRK - Milojević zaradio isključenje i probudio svoje igrače, Mega nije dozvolila iznenađenje!

Košarkaši Mege slavili su u drugom četvrtfinalnom susretu Kupa Radivoja Koraća u dvorani "Čair" u Nišu protiv užičke Slobode rezultatom 82:73 (24:22, 15:25, 25:16, 18:10).



Tesno je bilo u prvom kvartalu, ali ga je Mega dobila sa 24:22, da bi Užičani serijom 6:2 na startu druge deonice došli do preokreta.



Stigli su i do viška od pet poena nakon peona Simovića, da bi potom Mega stigla do preokreta na oko četiri minuta do kraja (33:32).



Ipak, Sloboda se nije predavala, nakon 37:37 napravili su serijom 10:2, kojom zatvaraju deonicu i na veliki odmor odlaze sa komfornim viškom poena.



Užičani su imali prednost u svojim rukama sve do sredine treće deonice, kada je trener Mege Dejan Milojević zaradio isključenje.



On je zbog prigovora arbitrima zaradio dve tehničke greške, to ga je još više razjarilo, pa su njegovi saradnici morali da se umešaju, kako bi sprečili veći incident.



Tako je Milojević morao da napusti klupu svoje ekipe, a to kao da je probudilo košarkaše Mege.



Predvođeni Markom Simonovićem prave seriju 7:0 u finišu kvartala i dolaze do preokreta pred odlazak na poslednji odmor.



Sredinom poslednje četvrtine dolaze i do viška od 10 poena, pa su držali stvari u svojim rukama, Sloboda se nije predavala, ali Užičani nisu imali snage za preokret, te je ekipa Dejana Milojevića, koji poslednjih 15ak minuta nije bio uz svoje pulene zbog isključenja, sprečila iznenađenje i izborila megdan sa Crvenom zvezdom u polufinalu.



Fantastičan je u pobedničkom sastavu bio Marko Simonović sa 32 poena i 13 skokova (indeks 39), pratili su ga sa po devet poena Mišković, Peri i Atić.



U ekipi Slobode 18 poena Simića, 16 je dodao Simović, 12 je ubacio Tadić, dok je dvocifren sa 10 poena bio i Pažin.



Mega će se sa Zvezdom boriti za finale u subotu od 17h.