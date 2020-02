KRK - FMP dominantno do polufinala!

Odigran je i treći četvrtfinalni susret Kupa Radivoja Koraća, u dvorani "Čair" u Nišu su košarkaši FMP Železnika ubedljivo slavili protiv ekipe Dinamika sa 98:73 (23:21, 25:17, 26:14, 24:21).



Držao se Dinamik u prvom kvartalu, mada je FMP konstantno bio u prednosti, da bi na prvi odmor otišli sa dva poena viška.



Sredinom drugog kvartala dolaze i do dvocifrenog viška poena, napravili su seriju 12:0 i došli do viška od 15 poena.



Dinamik je uspeo da spusti zaostatak na 10 poena pred veliki odmor, ali je ubrzo u trećem kvartalu postalo jasno da nemaju šta da traže protiv ove sezone odlične ekipe FMP-a.



Nakon trojke Uskokovića na minut i po do kraja postiže trojku za +20, na poslednji odmor odlaze sa viškom od 22 poena, pa je sve bilo jasno u "Čairu".



Nisu puštali gas, pa su čak i uvećali prednost, te su na kraju ubedljivo slavili.







U pobedničkom sastavu se istakao Pot sa 14 poena, pratili su ga Ulubaj sa 12, Rit sa 11 i Stefan Đorđević sa 10 poena.



Zaigrala su i pojačanja iz Zvezde, Filip Čović je ubacio sedam poena za 15ak minuta, Kumić je takođe za 15 minuta postigao osam poena.



U poraženom sastavu 17 poena Glišića, 14 je dodao Slovenac Glas.



Košarkaši FMP-a tako u polufinalu čekaju boljeg iz duela Partizana i čačanskog Borca, koji je na programu večeras od 19:30h.