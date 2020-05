Kreće nova era Voriorsa, MVP stiže na Pacifik?

Golden Stejt Voriorsi su minule sezone izgubili veliko finale NBA lige od Toronto Reptorsa i to je dovelo do velikog pada franšize iz San Franciska.



Napustio ih je Durent, Klej Tompson je doživeo tešku povredu, otišao je i Iguodala, na sve to početkom sezone povredio se i Stef Kari, pa su "Ratnici" do prekida sezone ostvarili najgori učinak u istoriji NBA lige.



Ipak, izgleda da spremaju velike planove za narednu sezonu, jasno je da je ova otpisana.



U svojim redovima sada imaju i Endrua Viginsa, kojeg su dobili u zamenu za D'Anđela Rasela, koji je minulog leta angažovan, praktično kao zamena za Durenta.



Kanađanin ima jak ugovor i teško je poverovati da će dobiti šansu u Golden Stejtu, iako iz kluba tvrde da se krilni košarkaš odlično uklapa u njihov sistem.



Čini se ipak da je realnije da ga uključe u trejd po završetku sezone, a prva meta je aktuelni MVP lige Janis Adetokumbo.







Grk ima ugovor sa Milvokijem do leta 2021. godine, kada postaje slobodan igrač i spekuliše se da bi mogao da napusti Bakse ukoliko ove ili naredne sezone na naprave iskorak ka osvajanju prstena.



Ove su najbolji tim lige, do pauze su ostvarili skor 53-12, pa je utisak da bi u slučaju da se ne domognu makar velikog finala sjajni Adetokumbo mogao da digne sidro.



Voriorsi računaju i na to da će Baksi gledati da ne ostanu praznih šaka prilikom njegovog odlaska, tačnije da ga neće pustiti da ode kao slobodan igrač na leto 2021. godine, pa bi mogli da im ponude trejd već ovog leta ili kad god da se aktuelna sezona završi.



Dakle, plan postoji, mnogo toga zavisiće od nastavka sezone, tj da li će nastavka i biti, a onda i od učinka Milvoki Baksa, ako se sezona bude nastavila.



AKo se trejd ne dogodi ovog leta, Janis će na leto naredne godine postati slobodan, moći će da produži saradnju sa Baksima, ali će biti jako teško za grčkog košarkaša da odbije priliku da zaigra sa Karijem,