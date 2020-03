Košarkaška budućnost, Dončić srušio rekord u lice Zajonu! Kakav sudar Dragića i Vučeviča!

Možda je duel u Teksasu najbolje opisati kao izlet u budućnost. Videli smo ono najbilje što će košarka imati da ponudi u deceniji koja je pred nama. Dalas je posle produžetaka tukao Pelikanse, Luka Dončić je imao 30 poena, neverovatnih 17 skokova i 10 asistencija. Izgubio je sedam lopti, ali na kraju nije bilo važno. Samo pet dana posle 21. rođendana, Dončić je srušio rekord franšize, ovo je njegov 22. tripl-dabl, sada mu Džejson Kid kleda u leđa.Na drugoj strani, prvi put u karijeri Zajon je igrao dve većeri u nizu, završio je sa 21 poenom u izjednačenoj utakmici. Dalas je imao prednost od četiri poena u poslednjem minutu, Nikolo Meli je posle serije promašaj pogodio trojku za produžetak, ali na kraju je pobeda ostala u Teksasu.

— NBA (@NBA) March 5, 2020 Marjanović nije igrao, ali i bez našeg diva Dalas je srušio rekord po broju blokada na meču, imali su ih 11, Kleber i Porzingis po pet rampi, Letonac je inače ubacio 34 poena i imao 12 skokova.Posle tri nedelje videli smo na parketu Dama Lilarda, sa njim je stigla i pobeda, Lilard je ubacio 22 poena, kod gostiju drugi strelac lige, Bredli Bil 29, ali je problem što je uzeo isto toliko šuteva. Bertans je dao četiri trojke, ali Vizardsi su deveti i teško će ako ne dobijaju ovakve mečeve stići osmoplasirani Orlando koji je 4.5 koraka ispred. Portlandu su loše vesti stigle iz Bruklina, nisu uspeli da smanje razliku jer je osmoplasirani Memfis dobio Netse. Bolje rečeno rasturili su domaćina, spustili ih na 79 poena, drugo poluvreme dobili sa 32 razlike, na kraju je bilo +39 za goste iz Tenesija. Morant je ubacio 15, Džoš Džekson 19 sa klupe, Gudurić nije promašio, šest poena, oba pogođena šuta i još dva slobodna bacanja.I Medžik je izgubio i pored 22 poena, 16 skokova i 7 asistencija sjajnog Nikole Vučevića. Poraženi su u državnom derbiju kod najnegostoljubivijeg domaćina lige, Majami je sasuo 22 trojke rekord franšize, Dragić je ubacio 25 poena, imao 9 asistencija, Dankan Robinson dao devet trojki, na drugoj strani Terens Ros ubacio 18, ptravi festival šuteva, videli smo 35 trojki. Ovo je tek drugi meč u istoriji da su dva igrača na istom meču dala osam i više trojki, u duelu Voriorsa i Kingsa je Stef pogodio 10, Badi Hild 8.Minesota je u nebitnom meču slavila protiv Čikaga, Bisli je ubacio 24 poena, kod Bulsa nije bilo Lavina, ali se vratio Markanen koji je ubacio 13 poena.Juta je prošla Nikse, Gobert je zatvorio reket 18 poena, 14 skokova, Donovan Mičel i Bojan Bogdanović su kombinovali 46 poena, vodili su od početka do kraja. Juta je dobila prethodno Vašington i Klivlend i dobro iskoristila lakši raspored, sudare sa timovima koji čekaju kraj sezone gotovo bez ikakvih ambicija.Milvoki je srušio su opasnu Indijanu, 29 poena, 12 skokova i 6 asistencija Adetokumba, bio je ovo odgovor lidera na jednu od najslabijih partija sezone i poraz u Majamiju. Takođe, Baksi su se zagrevali za put na Zapad koji počinje u petak velikim derbijem, sudarom sa vodećim timom zapadne konferencije, Lejkersima. To bi mogao, ko zna, da bude uvod, odnosno proba za bitku za prsten.Oklahoma je izgubila vođstvo u Detroitu, ali na kraju sačuvala pobedu, Danilo Galinari je pogodio ključnu trojku u poslednjem minutu, dok je Boston slavio u Klivlendu. Tejtum je ubacio 32 poena, nosio tim na leđima pošto nije bilo Vokera, Brauna i Hejvarda. Bio je svež, zbog bolesti je propustio bolni poraz u Bruklinu u kome su Seltiksi izgubili ogromnu prednost i na kraju posramljeni napustiti teren. Kolin Sekston plej Kavsa je postavio opet rekord karijere, 41 poena, protiv Jute je ubacio 32.