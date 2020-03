Košarkaš Reala pozitivan na virus! Ima li opasnosti po Zvezdine košarkaše?

Košarkaši Crvene zvezde mts su u Madridu gde je trebalo da odigraju utakmicu 29. kola Evrolige protiv Reala.



Ipak, do te utakmice neće doći jer je Evroliga objavila saopštenje u kom nalažu da se sve utakmice obustave do daljnjeg zbog širenja Korona virusa.



Danas je objavljena i još jedna loša vest, a to je da je jedan košarkaš Real Madrida pozitivan na Korona virus.



Nije poznato ko je u pitanju, a objava je od strane "El Čiringita", televizije u Španiji.



Nadamo se da on nije bio u kontaktu sa košarkašima Crvene zvezde mts ili sa ostatkom ekspedicije iz Beograda.



Strah postoji...



Konačna odluka Evrolige upravo objavljena! Da li se ova odluka tiče i Partizana? https://t.co/BT6ICgiY43 — Sportske.net (@sportske) March 12, 2020