Košarkaš Cedevite jasan: "Dajte titulu Partizanu!"

Oglasio se i Edo Murić.



Član Cedevita Olimpije smatra da nije fer da se prvenstvo poništi.



"Moje lično mišljenje je da neko mora da bude pobednik. Neki klubovi, iako ne želim da pričam o imenima, dominirali su u određenim takmičenjima, neki su bili na dnu lige, a drugi su se, poput ABA lige, borili za doigravanje", rekao je Edo Murić.



Zna šta je najbolja opcija, a da li je ona moguća? Iz ove perspektive - ne.



"Naravno, ako bi postojala opcija da se igra poslednji krug regularnog dela, bilo bi fer igrati ove poslednje utakmice, jer bi nam dali mnogo odgovora. Ako je to moguće, mislim da bi pobednika morao da da finalni turnir četiri ekipe", kaže Murić.



Ima veoma dobro zapažanje, a to je činjenica da se koronavirus ne širi svuda u isto vreme.



"Treba imati na umu da se situacija sa kovidom-19 dogodila u različitim zemljama u različito vreme. Neki timovi će zato moći da počnu da treniraju ranije, neki kasnije. Svi timovi bi trebalo da imaju ravnopravne uslove. Teško je provesti duži period u karantinu, a onda istrčati na parket", ističe on.



Kaže da bi titulu u slučaju prekida prvenstva trebalo dodeliti i to Partizanu



"Partizan je sigurno najviše pokazao od svih timova koji su učestvovali u ABA ligi ove sezone, pa bi titula bila zaslužena. Uostalom, u ABA ligi je preostalo samo poslednje kolo ligaškog dela, a Beograđani su sigurno dominirali u regularnom delu", kaže Edo Murić koji je i nekadašnji košarkaš beogradskog kluba.









Uvek je za zdravlje na prvom mestu, pa smatra da pojedina takmičenja treba da ostanu bez pobednika.



"Sasvim je logično da se neka takmičenja, poput lige za prvaka slovenačkog prvenstva trebalo da budu završena bez pobednika. Nismo učestvovali u prvom delu državnog prvenstva, isto važi i za Crvenu zvezdu, Partizan, Mega Bemaks u državnom prvenstvu Srbije. Takva prvenstva se moraju završiti bez pobednika. Zdravlje mora biti na prvom mestu svih aspekata života svakog pojedinca", završio je Murić.