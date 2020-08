Košarka za bogove, Bradino "Dizni" kraljevstvo, odvezala se "Zver". Bogdan odličan, Kingsi sve dalje!

Veličanstvena košarka u onome što postaje lagano teksaški klasik. Posle povratka u poslednjoj četvrtini, i nakon što su stigli dvocifrenu prednost rivala, Roketsi su srušili Mavse. Sada imaju 2.5 pobede prednosti nad državnim rivalom, sedam mečeva do kraja.Harden i Vestbruk su iskombinovali neverovatnij 80 poena, 10 skokova i 16 asistencija za Roketse, Haus je dodao šest trojki i bez obzira na užasnu odbranu dobio meč u produžetku.Dalas je ubacio 21 trojku, četvorica igrača predvođenih Dončićem imala su 24+ poena, Slovenac je ubacio 28, imao 10 asistencija i 13 skokova, novi tripl-dabl. Porzingis je brojao do 39, uz 16 skokova, Marjanović je bez promašaja odigrao manje od pet minuta, sva tri ubačena šuta, 6 poena, 5 skokova.Harden je stigao do 49 poena, uz 9 skokova i 8 asistencija, Roketsi samo sa osam igrača na parketu, ukupno smo na meču videli 40 trojki, otuda i poplava poena.Sparsi su dobili Kingse, DeRozan je 17 od 27 poena dao u poslednjoj četvrtini, pa je tim Grega Popovića dobio Kingse. Popović poznat kao veliki protivnik Donalda Trampa nije klekao pred početak meča, nije ni želeo da objašnjava, njegovim putem je krenula i asistentkinja Beki Hemon, ali oboje se bore za pravdu i jednakost, poznati su po tome, iako su noćas izabrali drugi način. D'Aron Foks je ubacio 39 poena za Sakramento, rekord karijere, Bogdanović dodao 24, San Antonio je sada pola pobede ispred tima iz Kalifornije i jedni i drugi pokušavaju da uhvate Memfis koji je osmi na Zapadu. Bjelica solidan, 12 poena, 5 skokova.

Grizliji su poraženi posle produžetaka, MekKolum je ubacio 33 poena, u produžetku Lilard je preuzeo stvar dao 11 od 16 koševa za svoju ekipu i srušio rivala. Portland je na 2.5 koraka iza Memfisa, imaju dve pobede više od San Antonija i meč više, i oni su u najboljoj poziciji da uhvate tu poslednju zapadnu kartu za doigravanje.Sanse je Devin Buker sa 27 poena predvodio do pobede protiv Vašingtona, realizovali su 30 od 32 bacanja, Feniks je na pet pobeda od Memfisa, ispred su još tri tima, samo čudo može da ih dovede do doigravanja.Derbi Istoka između Milvokija i Bostona pripao je lideru, Adetokumbo je dobio šestu ličnu, ali je nakon pregledanog snimka, odluka poništena pa se vratio na teren. Grk je dominirao, 36 poena, 15 skokova, 7 asistencija, Milvokiju je još pobeda potrebna da overi prvo mesto Istoka.Tejtum se ispromašio kod "Kelta", 2 od 18 šut, ipak bili su u igri, ali je na -3, Midlton pogodio trojku i to je bila presuda. Za Bakse je restart počeo dobro, pre pandemije su izgubili tri utakmice u nizu. Boston generalno teško poslednjih godina igra protiv Milvokija, Baksi su dobili 8 od 11 mečeva, računajući i prošlogodišnje polufinale gde su slavili u pet utakmica.U prvom meču dana, sjajni Nikola Vučević je vodio Orlando do pobede protiv Bruklina.