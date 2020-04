Konačno se oglasio i Bartomeu, evo šta čeka Crvenu zvezdu i Partizan!

Predsednik Evrolige Đordi Bartomeu izneo je stav o nastavku takmičenja na današnjoj video konferenciji.



On je istakao da je želja svih klubova da se takmičenje nastavi čim se uslovi za to stvore.



"Bili smo primorani da zaustavimo naša takmičenja. To smo uradili nekoliko sati pre nego što je bio pozitivan igrač Reala, nekoliko sati pre NBA i nekoliko dana pre UEFA takmičenja. Pričali smo sa svim klubovima. U stalnom smo kontaktu sa igračima i trenerima i očekujemo da uskoro imamo neke rezultate ovih razgovora. Prerano je imati bilo kakve zaključke jer mnogo zavisi od finalnog scenarija", kazao je Španac.



"Saveznici će nam biti televizije i marketing kompanije. Hoćemo to da uradimo ali samo kada uslovi dozvole. Ne želimo da ugrozimo zdravlje igrača, timova, trenera, sudija i navijača. Ako budemo mogli da garantujemo da nema rizika onda ćemo nastaviti takmičenje i hoćemo da igramo sve do kraja. Imamo protokol da se igrači vrate u svoje gradove i tri nedelje da se spremaju za nastavak sezone. Pričamo sa Kelnom koji će biti domaćin Fajnal-fora i pričamo o alternativnim datumima.



Postoji mogućnost da ne možemo da zadržimo trenutni format. Radimo na alternativnim planovima, možda da završimo ligu u nekoj zemlji ili da se plej-of završi kao Fajnal-ejt turnir", otkrio je Bartomeu.



On se potom osvrnuo i na potencijalni rok do kada bi trebalo da se završi sezona.



"Verujemo da ne možemo da idemo kasnije od kraja jula. Protiv toga smo da igramo u septembru i oktobru jer će to ugroziti sledeću sezonu. Svake godine imamo proleme sa kalendarom tako da igrajući mečeve u septembru i oktobru možemo samo da uvećamo problem. Time ćemo ugroziti sledeću sezonu, ugrozićemo ulazak u Evroligu", smatra Bartomeu koji je govorio i o vajld-kartama.



"Ne razmišljamo o vajld-kartama u ovom trenutku jer razmišljamo kako da nastavimo sezonu", rekao je predsednik Evrolige.