Konačno, povratak najbolje lige na planeti, biće to "potpuno nova igra"!

Juta je trebalo da se sastane sa Oklahomom 11. marta, odjednom je svima u dvorani u Oklahomi saopšteno da je napuste.



Nikome nije bilo jasno da se dešava, ali je vest ubrzo počela da se širi.



Na parketu se čulo kako se Kris Pol raspituje da li je centar Jute Rudi Gober dobro, a onda je osvanulo, francuski košarkaš je zaražen koronavirusom.



Odmah je stigla i reakcija sa vrha, NBA sezona je suspendovana na 30 dana, nije dugo trebalo da se dođe do zaključka da to neće biti dovoljno, pa je suspenzija preinačena na neodređen period.



Na kraju je doneta odluka da se u Orlandu 30. jula nastavi sezona, 22 tima će se u "Dizni vorldu" takmičiti na turniru zatvorenog tipa, prvo će se definisati učesnici plej-ofa, a onda će se odigrati i doigravanje.



Ko će do šampionskog prstena u sezoni 2019/20 saznaćemo najkasnije 12. oktobra.







Određeni su i drugi bitni datumi, 20. avgusta će biti održana Draft lutrija, sam draft biće održan 15. oktobra, prelazni rok će biti otvoren tri dana kasnije.



Trening kampovi su zakazani za 10. novembar, a početak naredne sezone za prvi decembar.



Što se tiče aktuelne sezone, timovi će do 30. jula igrati po tri pripremne utakmice i to po evropskim pravilima, četvrtine će trajati po 10 minuta, kako bi se smanjilo opterećenje nad igračima koji su oko četiri meseca proveli bez pravih treninga.



Svi igrači koji učestvuju na završnom turniru će biti smešteni u "Dizni vorldu", mečevi će se igrati u tri različite hale, u nastavku pogledajte kako su sređeni tereni na kojima će se odigrati završnica NBA sezone.











Večeras će i zvanično početi pomenute pripreme, u 21h se po srednjoevropskom vremenu sastaju Los Anđeles Klipersi i Orlando Medžik, pola sata kasnije počinje meč između Denver Nagetsa i Vošington Vizardsa.



Nikola Jokić je odradio današnji trening sa timom bez problema, pa bi trebalo da nastupi protiv Vizardsa.



Jasno, neće biti publike, igrači će moći da prisustvuju utakmicama drugih timova.



Dakle, NBA se polako vraća, solidan broj igrača je odbio da igra u Orlandu, videćemo kako će sve izgledati nakon dosad neviđene pauze.