Koliko će pauzirati Jaramaz i Mozli? Stigla potvrda, Šćepanović u velikom problemu!

Košarkaš Partizana Ognjen Jaramaz zbog povrede metakarpalne kosti u šaci biće van terena četiri do šest nedelja.



Bek "crno-belih" povredio se na meču trećeg kola ABA lige protiv FMP-a u Železniku.



"Nisam ni sam siguran da li je do povrede došlo prilikom pada posle prodora ka košu ili u kontaktu sa nekim od protivničkih igrača. Došlo je do naprsnuća treće metakarpalne kosi u šaci, nije prst u pitanju", rekao je Jaramaz za TV Partizan.



Jaramaz je u 16. minutu meča izvođenje slobodnog bacanja prepustio Markusu Pejdžu i više se nije vraćao u igru.



"Stao sam na slobodno bacanje, osećao sam bol, ali nisam bio siguran o čemu se radi. Pokušao sam da izvedem slobodna bacanja i kada sam izveo prvi penal video sam da nisam u stanju da šutnem na koš i morao sam da prekinem utakmicu.



"Na snimanju se videlo da je došlo do naprsnuća, pauza će trajati ukupno četiri do šest nedelja dok ponovo ne budem spreman da zaigram utakmicu", objasnio je Jaramaz.



Vlado Šćepanović u narednom periodu neće moći da računa ni na Vila Mozlija koji će biti van stroja još najmanje dve nedelje.



"Mozli je nagazio na nogu nekom igraču i iskrenuo je. Povredio se pre sedam-osam dana i čeka ga pauza od još 15, minimum", objasnio je za klupsku televiziju doktor Partizana Moma Jakovljević.



"Crno-bele" sutra očekuje meč u Evrokupu sa Bahčešehirom, potom slede utakmice protiv Olimpije, Burža, Igokee i Huventuta koje će tandem najverovatnije propustiti...