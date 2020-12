Fenerbahče pruža sve slabije partije i doživljava sve ubedljivije poraze u Evroligi ove sezone.









"Zaista nema puno toga da se kaže posle ovakvog nastupa. Pogledajte konačan rezultat... Jedino što mogu je da čestitam ekipi Žalgirisa i treneru Martinu Šileru na tome kako su odigrali. A odigrali su kao tim.



Ako bih rekao da su zasluženo pobediili, bilo bi suvišno, jer se to podrazumeva. Na kraju, konačni rezultat govori čitavu priču. Ako niste gledali utakmicu, konačan rezultat reći će vam šta se dogodilo'', istakao je Kokoškov.



Litvanske novinare je Kokoškov inspirisao i na priču o iskustvima iz NBA lige, ali njemu večeras nije bilo do razgovora.



"Vi, ljudi stvarno volite košarku. Nakon što sam izgubio utakmicu 40 razlike i dalje imate pitanja. Svaka vam čast za to", uzvratio je Kokoškov.

