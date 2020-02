Koje su prednosti Zvezde, na šta računa Partizan u finalu?

Kao i u prethodne tri sezone, u finalu Kupa Radivoja Koraća sastaće se ekipe Crvene zvezde i Partizana.



"Večiti" derbi odrediće kome ide "Žućkova levica" ove godine, u prethodna dva navrata je završavala u rukama "crno-belih".



Imali su i jedni i drugi trnovit put do finala, Zvezda je doduše najpre lako savladala BKK Radnički, ali je bila na ivici ispadanja u polufinalu, da bi na scenu stupio Bili Beron, koji rafalnom paljbom van linije za tri poena ruši Megu i odvodi ekipu Dragana Šakote u finale.



Sa druge strane, Partizan je imao dva teška susreta, najpre su se dobrano pomučili sa Borcem, da bi ih potom u polufinalu dočekao motivisani FMP. Ekipa iz Železnika je imala i prednost nakon 20 minuta košarke, ali je Partizan u nastavku uspeo da preokrene i da slavi.



Bilo kako bilo, znate kako kažu za derbije, forma je nebitna, pa način na koji su veliki rivali stigli do finala možda i neće imati nikakav uticaj na dešavanja u završnici, Partizan ipak ima problem više, u četvrtfinalu su ostali bez Stefana Birčevića i to će se svakako osetiti u rotaciji.



Večerašnji duel Zvezde i Partizana biće i treći ove sezone, najpre su se sastali u sedmom kolu ABA lige, kada su "crno-beli" slavili pred svojim navijačima sa 75:72.





Tvrd i neizvestan meč, Filip Čović je tada vratio Zvezdu u igru u finišu, kada se činilo da će Trinkijerijevi puleni odneti pobedu, samo da bi zabrljao u više navrata u poslednjem minutu, te je od junaka izrastao u tragičara "crveno-belih".







Pre skoro dve nedelje, u ponedeljak trećeg februara, odigran je i drugi derbi ove sezone, Zvezda se revanširala velikom rivalu, slavili su puleni Dragana Šakote sa 92:86 u 18. kolu regionalnog šampionata.



Susret je obeležila slaba igra u odbrani obe ekipe, što se može zaključiti i po rezultatu, a "crveno-bele" je do važne pobede vodio Bili Beron sa 26 poena (indeks 31).



Ono što bi moglo da bude važno pred duel u finalu Kupa Koraća, to je da Partizan ne može da računa na povređenog Nemanju Gordića, koji je bio među najboljim pojedincima "crno-belih" u oba odigrana derbija.



Reprezentativac BiH je u prvom postigao 12 poena, zabeležio je i po četiri skoka i asistencije, svakako je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf.



U porazu od Zvezde je bio i najefikasniji u redovima ekipe Andree Trinkijerija sa 14 poena, pa je sasvim jasno da će se njegov izostanak osetiti u derbiju.



Nema sumnje da se u Zvezdi najviše očekuje od bekovskog dvojca Bili Beron - Kevin Panter.



Igraju sjajno u poslednje vreme, a Beron je i uvek posebno motivisan protiv Partizana, u treći "Večiti" derbi ove sezone ulazi sa velikim samopouzdanjem, nakon što je srušio Megu praktično sam u polufinalu.











Panter je kao i protiv Radničkog bio najefikasniji, u četvrtfinalu je postigao 23 poena, juče je Megi ubacio pola koša manje, a proglašen je i za najboljeg Zvezdinog igrača u januaru, pa je jasno da je sjajnu formu preneo i u februar.



Sa druge strane, bez Gordića i Birčevića "crno-beli" su morali da zbiju redove, ali su nastavili odlično da raspodeljuju poene i da uključuju sve pojedince u napadu.



Protiv Borca su bili odlični Zagorac sa 16 i Nikola Janković sa 14 poena, ali nisu puno zaostajali ni Volden sa 13 i Ognjen Jaramaz sa 10 poena. Rašon Tomas je dodao devet, ali je u finišu postigao četiri ključna poena protiv Čačana.



U duelu sa "Panterima" su se svi upisali u strelce, a ovoga puta je Rašon Tomas bio najefikasniji sa 13 poena i to može da raduje navijače Partizana.



Amerikanac je u poslednje vreme u slabijoj formi, ali se čini da je u Nišu "pronašao sebe" i mogao bi da bude veliki Trinkijerijev adut u finalu protiv šampiona Srbije i Jadrana.













Čini se da Zvezda u ovom trenutku ima nešto bolju rotaciju, ali u ovakvim mečevima često treneri znaju da ukažu poverenje "nekolicini proverenih", da odigraju sa skraćenom rotacijom, kako bi izvukli maksimum iz svojih najboljih igrača i u svakom trenutku imali najbolje pojedince na parketu.



Videćemo kako će se razvijati stvari, sve ukazuje da nas očekuje još jedan neizvestan meč, problem za Zvezdu je i to što je Lorenco Braun već neko vreme u kontra ritmu, Šakota je potvrdio da ga je mučio zglob, ali i virus, ukoliko bi on živnuo, nema sumnje da bi to bila velika stvar za "crveno-bele".



Borba u reketu će takođe biti zanimljiva, Zvezda je odlučila da pošalje Kuzmića u FMP, odigrao je čak i jako dobro protiv Partizana u polufinalu, a nema sumnje da će dueli između Štimca, Odža, Gista, Jagodić Kuridže i Mozlija, Mekadua i Nikole Jankovića biti vatreni.



U svakom slučaju, očekuje nas spektakl u dvorani "Čair" u Nišu, koja će bez sumnje biti krcata.



Pozivamo i navijače da fer i korektno navijaju, kako bi sve proteklo u najboljem mogućem redu, fokus mora ostati na terenu.



Susret je zakazan za 21h, Partizan je osvojio trofej u prethodne dve sezone, ima ukupno sedam "Žućkovih levica" u svojim vitrinama, Zvezda ima jedan manje, videćemo da li "crveno-beli" mogu da se izjednače sa velikim rivalom.