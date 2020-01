Kobijevih 30,699 - Ovo treba uramiti!

Sinoć je čitav svet dobio tragične vesti, Kobi Brajant je poginuo sa svojom 13-godišnjom ćerkom Đijanom u padu helikoptera.I dan posle teško je prihvatiti, otišao je jedan od najvećih sportista svih vremena.Bio je Kobi i mnogo više od toga, ali je pre svega bio neverovatan košarkaš, imao je neizmernu ljubav prema ovoj igri, koju je igrao tako dobro.Pre samo par večeri ga je LeBron Džejms preskočio na večnoj listi strelaca u NBA ligi, "Mamba" je sada na četvrtom mestu sa 33,643 poena.Dalas je u čast legende rešio da povuče dres sa brojem 24 iz upotrebe, očekuje se da to urade i ostali NBA timovi.Pokrenuta je i peticija da se logo NBA lige promeni u Brajantovu čast, skupljeno je skoro 200 hiljada potpisa da umesto siluete Džerija Vesta na logo najjače košarkaške lige na svetu bude stavljena Kobijeva.Fantastična je i slika koja se pojavila na internetu, statističari su spojili sve mape šuteva sa njegovih nastupa, ukupno je uputio 30,699 šuteva tokom svoje karijere i to otprilike izgleda ovako.Poslednji šut u karijeri uzeo je 31. aprila 2016. godine protiv Jute Džez, kada je postao i najstariji igrač koji je ubacio 60 poena na jednoj utakmici, bila je to duga dvojka.