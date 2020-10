Ko je ''duhovni vođa'' Partizana?

Ubdljiva pobeda nad Venecijom (95-73) u drugom kolu Evrokupa značajno je popravila raspoloženje u ekipi Partizana, posle dva vezana poraza na startu sezone, od Huventuda i Borca.





Crno-bele je sa kapitenskom trakom ovoga puta predvodio, koji je u toj ulozi zamenio Novicu Veličkovića, a posle meča je u razgovoru za '' 24sedam.rs '' istakao je da je to za njega bio veoma lep osećaj.





''Imam njega kao jednog sjajnog mentora, godinama u Partizanu daje najbolji primer kako sve to treba da se radi. On je kapiten, a ja sam tu da učim od njega i da ga odmenim kada ne igra", izjavio je Zagorac, a onda na zanimljiv način opisao ulogu Novice Veličkovića u ekipi Partizana.



"Na meni je da uz Novicu Veličkovića, koji je duhovni vođa ovog tima, ostale igrače konstantno motivišem i bodrim. Za mene to nije težak zadatak. Uvek imate ljude koji vode i vuku, i one koji to dobro prate", objasnio je Zagorac.



