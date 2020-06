Ko će sve, pored Gordića, ostati crno-beli sledeće sezone? Tim se nazire!

KK Partizan je završio sezonu 2019/20 tako što je osvojio jedan trofej, bio najbolji u svim ostalim takmičenjima u kojima se borio, ali nije imao sreću da dobije Evroligu, iako to, po mnogo čemu, zaslužuje.



Odlukom Ostoje Mijailovića crno-beli su odlučili da i naredne sezone igraju Evrokup, iako su imali unosnu ponudu Lige šampiona.



Kako će izgledati Partizan i gde su potrebna pojačanja?



Ono što je sada sigurno jeste da će Andrea Trinkijeri ostati na klupi, ima ugovor još godinu dana i teško da bi nešto moglo da ga odvoji od Beograda u skorije vreme.



Ko ima važeće ugovore?



Najduže imaju dvojica, Uroš Trifunović i Vilijam Mozli, obojica do 2023. godine. Sledi Rade Zagorac koji ima ugovor do 2022. godine, a još godinu dana imaju Markus Pejdž, Torijan Kori Volden, Rašon Tomas, Ognjen Jaramaz, Stefan Janković, Nikola Janković i Aleksej Nikolić.



Podsetimo, danas se pojavila informacija da će i Nemanja Gordić, kojem ističe stari ugovor, potpisati novi.



Iz sadašnjeg sastava neizvesni za narednu sezonu su Novica Veličković, Brajan Angola i Stefan Birčević, a Redinga, Mekadua i Pejnersa nećemo više gledati u dresu Partizana.



Ono što svakako treba napomenuti jeste činjenica da bi Markus Pejdž mogao da napusti klub usled sjajne ponude koja bude pristigla na adresu Partizana. Isto važi i za Voldena, kao i za Tomasa.



Uglavnom, očekujemo veoma jak Partizan i sledeće sezone.