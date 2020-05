Rik Pitino je napustio Panatinaikos, a klub iz Atine traga za novim rešenjem za klupu.



Pominje se nekoliko imena, a "zeleni" su pikirali dvojicu, Odeda Kataša iz Hapoela iz Jerusalima, kao i Majka Batista, nekadašnjeg košarkaša ovog kluba koji je bio jedan od najboljih centara Evrolige.



On je sada član trenerskog tima Orlanda, a ističe da nije imao poziv Panatinaikosa.



"Niko me nije kontaktirao. Sve su to spekulacije. Imam ugovor na dve godine, i biće mi čast da to odradim.







Nakon toga ne znam šta će se desiti. Dobro mi je gde sam sad", rekao je Batist.