Klipsi srušili rekord, Dalasu teško bez Luke!

U noći koju je obeležio Nikola Jokić, odigrano je još osam utakmica. Majami nije imao šansu na Pacifiku, u drugom poluvremenu su položili oružje pred Klipsinma. Pol Džordž je ubacio 23 poena, imao 10 asistencija, Leonard dodao 14 poena, 9 asistencija, 7 skokova, klupa domaćih predvođena Lendijem Šametom izrešetala je goste sa Floride.Klipersi su ubacili 24 trojke, rekord franšize, a Majami je u poslednjoj četvrtini ostao bez povređenog Batlera.Ovoga puta Porzingis, iako je ubacio 32 špoena nije uspeo da povuče Dalas ka pobedi, trijumf iz Teksasa odneli su "Grizliji", zaigrao je Marjanović, nije se upisao za tri minuta, na drugoj strani nije bilo Gudurića. Bez Kraudera i Solomona Hila, gosti su ipak uspeli da slave, Morant je brojao do 21, Memfis čeka Džastisa Vinsloua koji stiže na Zapad iz Majamija, u suprotnom pravcu će Igodala koji nije ni igrao ove sezone.Kevin Lov je i dalje u Klivlendu, dok se čekaju vesti oko eventualnog trejda, ali njegovih 20 poena nisu pomogli Kavsima u Oklahomi. Iako je skupo prodao kožu Klivlend je položio oružje pred Šrederom koji je brojao do 30. Nemac je u sjajnoj formi, ima strašne brojeve, a Tander je dobio osam od devet poslednjih mečeva.Minesota nastavlja da gubi, zaboravili su poslednju pobedu, na severu se gostila Atlanta, Jang je ubacio 38 poena, imao 11 asistencija. Ovo je 13. poraz u nizu za "Vukove", ostali su bez Kovingtona, svog najboljeg defanzivca, dok Atlanta čeka dolazak Klinta Kapele i Nenea.Rekord za Toronto, 12. pobeda u nizu, šampion je dobio Indijanu, preokrenuvši meč u poslednja četiri minuta. Louri je imao 32 poena, 10 asistencija i 8 skokova, Ibaka dodao 30 poena, a Kanađani su postigli poslednjih 11 poena na utakmici.Nova odlična partija Karisa LeVerta, ubacio je 23 poena, Netsi su rasturili najgori tim lige, Voriorse, koji su u trejdu ostali bez Burksa i Robinsona. Povratak D'Anđela Rasela nije bio baš prijatan, a ovo je inače prva pobeda Netsa nad Golden Stejtom u pet godina.Džejson Tejtum je sa 33 poena bio neuhvatljiv za Orlando, Boston je pojačao u nastavku i rešio meč. Kada se ukazala nada za Orlando, Tejtum je vezao par trojki i otklonio opasnost. "Kelti" bez Vokera, Smarta, Taisa, ruki Lengford je imao prvi start u karijeri. Kod Medžika 12 poena za Vučevića...Dok sluša glasine o potencijalnom trejdu, Andre Dramond nosi Pistonse na leđima. On je ubacio 31 poen, imao 19 skokova, Redži Džekson dodao 25, a klupa Pistonsa je donela veliki zamah, ubacili su 39 poena, protivničke rezerve tek 13.