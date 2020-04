Klipersi treniraju zajedno zahvaljujući modernim tehnologijama

Do 10 igrača iz svojih kuća tokom jednog treninga radi pod vodjstvom stručnog štaba, otkako su zatvorene hale i teretane zbog pandemije. Oni koriste opremu za vežbanje posebno prilagodjenu svakome od njih.



"Postavljaju izazove jedan drugome, mnogo je 'treš toka'. Kada izadjemo iz ovoga igrači će imati mnogo smešnih priča", rekao je trener Klipersa Dok Rivers.



On je dodao da će liga biti izuzetno takmičarska, kada se nastavi, pošto je pauza omogućila igračima kao što su Kavaj Lenard i Pol Džordž da treniraju na nivou koji nije bio moguć zbog problema sa povredama.



"Ako se vratimo na teren, njihova tela neće biti umorna, momci će biti zdravi. To bi mogao da bude najbolji plej-of u istoriji", naveo je Rivers.



Klipersi su pobedili u devet od 10 utakmica pre nego što je sezona prekinuta zbog pandemije.



"U poslednjih 10 utakmica pretvorili smo se u Kliperse. Zaista sam mislio da ćemo imati ludi niz, ali nažalost, sezona je prekinuta", rekao je trener.



Rivers je naveo da je svakog dana u kontaktu sa svojim saradnicima i sa trojicom ili četvoricom igrača, telefonom ili putem video poziva.



"Pokušavam da im objasnim dve stvari, da se naš cilj nije promenio i da ne možemo da koristimo bilo šta što se dogodi kada iz ovoga izadjemo, kao razlog da ne pobedimo", rekao je Rivers.