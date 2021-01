KK Partizan - loše vesti, ništa od krilnog centra!

Iako je bio najavljen kao veliko pojačanje crno-belih pred nastavak prvenstva, jedan od najboljih krilnih centara grčkog prvenstva neće biti u redovima srpskog velikana.



Prema podacima "Jurohupsa", Partizan nije ponudio otkup za ovog košarkaša, pa će on ostati u Kolososu.



Ovaj 24-godišnji košarkaš iz Mičigena je do sada beležio 12 poena i 6,3 skokova u grčkom šampionatu do sada.



Želeo je i on da stigne u Partizan kako bi igrao Top 16 Evrokupa, ali se to neće desiti.



Ono što na portalu "Jurohupsa" piše jeste i da će Partizan, ali i bilo koji drugi klub koji želi Goinsa u svojim redovima, morati prvo da se dogovori sa Kolososom.



Partizan će tražiti dalje...











