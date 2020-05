KK Dinamo Zagreb - Ambiciozan projekat u hrvatskoj prestonici, NBA trener i Bed blu bojsi uz klub!

U Zagrebu je rođen i košarkaški klub Dinamo.



Kako je ozvaničeno, KK Rudeš je promenio svoje ime u Dinamo, nisu povezani sa klubom sa "Maksimira", ali kako prenosi tamošnji portal "Index", promena imena bila je logičan izbor, grb kluba je sličan grbu "Modrih", a i to je, kako navode iz kluba, "jedino zagrebačko ime koje ima težinu za jedan novi i ambiciozan zagrebački košarkaški program".



KK Rudeš osnovan je još 1972. godine, pre 14 godina je klub promenio strategiju i fokusirao se na rad sa mladim košarkašima.



Iskusni hrvatski košarkaški trener Neven Spahija je postao potpredsednik kluba 2011. godine, a kako ističu iz kluba imaju i podršku navijačke grupe Bed blu bojsa, "koji su u KK Rudešu prepoznali pravi zagrebački duh".



Došlo je i do promene na mestu predsednika, dugogodišnjeg predsednnika Mladena Miholića zamenio je Marijan Pojatina.





U nastavku pročitajte saopštenje KK Dinamo Zagreb.







"Košarkaški klub Rudeš osnovan je davne 1972. godine inicijativom nekolicine košarkaških entuzijasta iz istoimenog zagrebačkog naselja. Tokom 48 godina rada i postojanja, kroz klub je prošao veliki broj kvalitetnih igrača te je postao stabilan i prepoznatljiv klub koji se nadmeće u Prvoj ligi Hrvatskog košarkaškog saveza.



Od 2006. godine i dolaskom nove uprave u klub na čelu sa predsednikom Mladenom Miholićem, klub menja strategiju i posebna pažnja usmerava se prema radu s mlađim dobnim uzrastima te klub u vrlo kratkom vremenu postaje jedan od najrespektabilnijih hrvatskih klubova u radu s decom i mladeži. Više od 200 dece predškolskog i školskog uzrasta koji se nadmeću u svim ligama u organizaciji Košarkaškog saveza Zagreba i Hrvatskog košarkaškog saveza najbolji su dokaz upravo tog kvalitetnog i posvećenog rada. klub je osnivač i mini košarkaške lige Rudeš koja iz godine u godinu ima sve više polaznika i sudionika mlađeg školskog uzrasta.



Jedan od naših najuglednijih trenera, Neven Spahija, prepoznaje klupski potencijal u radu s mlađim dobnim uzrastima i mladim trenerima te 2011. godine, na poziv predsednika klubaMladena Miholića, dolazi na mesto potpredsednika kluba. Njegovim dolaskom, KK Rudeš ambiciozno, predano i promišljeno kreće na put prema samom vrhu hrvatske košarke. Nižu se uspesi, klub osvaja prve medalje u omladinskim kategorijama, a seniorska ekipa, u kojoj igra većina igrača koji su ponikli u klubu, ulazi u Prvu mušku ligu. Strategija rada sa mladima se pokazala kao ispravan put.



'Dolazak na mesto potpredsednika KK Rudeš nije nikakva slučajnost. Dobro sam poznavao ljude koji su uključeni u rad kluba, a i neki od njih su moji bivši igrači. Moj posao je košarka, a košarka se u KK Rudeš, a sada KK Dinamo Zagreb, vrlo ozbiljno shvata. Klub je to u kojemu se isključivo apostrofira stručnost. Edukacija trenera i stručnog kadra jedan je od mojih osnovnih i redovnih dnevnih zadataka koje s veseljem obavljam jer s druge strane imam ekipu koja želi učiti i ići napred. Kada ste okruženi takvim ljudima, sportistima, mladima i naravno navijačima – uspjeh je neizbežan, a ja sam ponosan što sam deo ove ambiciozne sredine', izjavio je Neven Spahija.



Konstantan napredak kluba rezultat je jedne moderne organizacije, ambiciozne uprave kluba i principa rada koji se temelje na stručnosti kadra, zajedno s motivisanim i predanim košarkašimaJasno je kako su ovi sportski uspesi prerasli kvartovske okvire. Ambicije su puno veće, a stručno vođstvo kluba, uz potporu navijača Bad Blue Boysa koji su u KK Rudešu prepoznali pravi zagrebački duh, spremno je i odlučno ići napred.



Stoga je poslednjih meseci provedeno studiozno ispitivanje javnog mnjenja, vođeni su višemesečni razgovori s upravom, članovima i navijačima te je jedini logički zaključak bio da Košarkaški klub Rudeš na skupštini kluba promeni ime u Košarkaški klub Dinamo Zagreb. To je jedino zagrebačko ime koje ima težinu za jedan novi i ambiciozan zagrebački košarkaški program. Uz promenu imena kluba došlo je i do promene na mestu predsednika kluba. Dugogodišnjeg predsednika Mladena Miholića zamenio je Marijan Pojatina koji će odlučno povesti ovaj program u nove pobjede.



O ovoj velikoj promjeni oglasio se i novoizabrani predsednik kluba Marijan Pojatina:



'Vrlo je važno naglasiti kako je odluka o promeni imena došla nakon dugog promišljanja. U gradu Zagrebu sigurno ima mesta za još jedan ozbiljan i ambiciozan klub, a mi smo davno dokazali da smo zagrebački klub koji diše plavo, a to su prepoznali i naši navijači Bad Blue Boysi. Naš cilj je vrlo jasan, zahvaljujući preciznoj organizaciji kluba, sa stručnjacima koji su iskustvo stecali u evropskim i američkim klubovima, s perspektivnim mladima igračima, želimo klub dovesti na jedan zavidan nivo uz podršku celog grada. Veselimo se jeseni, novoj takmičarskoj sezoni, ali najviše plavoj podršci s tribina jer ovi momic koji dušu ostavljaju na terenu to zaslužuju'", stoji u saopštenju .