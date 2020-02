Kingsi pred jednim od ključnih mečeva u sezoni - Bogdane, sad je vreme!

Sakramento Kingsi svim silama jure to osmo mesto na tabeli zapadne konferencije, koje bi ih odvelo u plej-of prvi put posle 14 godina.



Kasne četiri pobede za Memfis Grizlisima, a upravo će se sa njima susresti u večeri između petka i subote, meč u "FedEks Forumu" počinje dva sata posle ponoći.



Kingsi imaju dve pobede u prva tri duela sa "Grizlijima" ove sezone, najpre je ekipa iz Tenesija slavila u decembru sa 119:115, potom su "Kraljevi" vezali dve pobede, drugog januara rezultatom 128:123 i minule sedmice rezultatom 129:125.



Sada će se u Memfisu sastati po četvrti i poslednji put u regularnom delu sezone, pobeda bi i jednoj i drugoj ekipi značila mnogo.







Problem za Sakramento je to što je nastup D'Erona Foksa pod znakom pitanja, van stroja su definitivno Holms i Begli.



Sa druge strane Memfis je u daleko većem problemu, Džeren Džekson i Brendon Klark su van stroja, obojica će se na teren vratiti sredinom marta.



Vezali su Grizlisi četiri poraza, muče se bez pomenutog dvojca, sa druge strane je Sakramento sinoć prekinuo niz od tri vezane pobede, tesno su poraženi u Oklahomi i pored odlične partije Nemanje Bjelice.



Srpski košarkaš je zbog povreda Beglija i Holmsa postao jako bitan faktor u redovima tima iz Kalifornije, a čini se da bi od doprinosa drugog srpskog košarkaša u Sakramentu, mogao da zavisi uspeh Kingsa ove takmičarske godine.



Bogdan Bogdanović je u promenljivoj formi, svima je jasno da može daleko više, na 47 nastupa ove sezone u proseku postiže 14,4 poena, protiv Grizlisa je nedavno ubacio devet poena, sinoć je Oklahomi dao dva više.











Foto: Beta/AP Photo/Sue Ogrock



Od njegovog raspoloženja bi moglo mnogo toga da zavisi večeras, pobeda protiv Memfisa bi značajno povećala nade Sakramenta da može do doigravanja, prišli bi Memfisu na tri pobede.



Jasno je ipak da se neće samo ove dve ekipe boriti za plej-of, Finiks ima isti broj pobeda kao Kingsi, uz utakmicu više, kao i San Antonio, ali ekipa Grega Popoviča ima meč manje.



Nju Orleans je 10. sa pobedom više, deveti je Portland sa 26 pobeda, kasne dve za Grizlisima.



Ipak, Trejl Blejzersi imaju velikih problema bez Demijana Lilarda, Nju Orleans je sa Zajonom dobio neku novu dimenziju, ali ne može se očekivati da u kontinuitetu pobeđuju do kraja sezone, San Antonio je možda u ovom trenutku najveći problem za "Kraljeve" uz Memfis, iskusna ekipa Grega Popoviča zna kako se igra kada je bitno, ali su i oni ove sezone pokazali da im nedostaje kvaliteta, DeRozan se nije istakao kao lider, Oldridž je u poznim igračkim godinama.



Zato bi Bogdan mogao da pogura ekipu iz Kalifornije, on je bezbroj puta pokazao da je najbolji kada je najteže, vreme je da preuzme stvari u svoje ruke i povede "Kraljeve" ka doigravanju.