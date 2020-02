Kingsi napravili trejd za Bogdana!

Preneli smo jutros,Naime, oni su u Atlantu poslali Dvejna Dedmona, dok su u zamenu za centra dobili Aleksa Lena i Džabarija Parkera, kao i pikov druge runde drafta za ovu i sledeću godinu.Kako stvari stoje, ovaj trejd je obavljen kako bi se oslobodio prostor za novi ugovor za Bogdana Bogdanovića.Spekulisalo se da bi srpski košarkaš mogao da bude trejdovan ove sezone, on na leto postaje ograničeno slobodan agent i moći će da promeni sredinu, mada će Sakramento imati pravo da izjednači svaku ponudu koja stigne na njegovu adresu i tako ga zadrži u svojim redovima.Bogi je još početkom sezone odbio mogućnost da produži saradnju sa Kingsima, ponuđeno mu je nešto preko 50 miliona na četiri godine, to je maksimum koji je Sakramento mogao da mu ponudi.On je to ipak odbio, procenjuje se da bi mogao da se nada plati od 15 do 18 miliona američkih dolara godišnje od naredne sezone.U Sakramentu su izgleda rešili da ga zadrže, pa su u trejdu sa Atlantom napravili matematiku kojom srpskom košarkašu mogu da ponude veći ugovor.Naime, Dedmonu je za narednu sezonu bilo garantovano 13,3 miliona dolara, toga su se sada rešili, a dobili su dva igrača koja na leto mogu da napuste klub.Aleks Len postaje slobodan igrač, dok će tu opciju imati i Džabari Parker. Sve i da Parker odluči da ostane, on će naredne sezone dobiti oko 6,5 miliona dolara, što znači da su Kingsi uštedeli makar 6,8 miliona američkih dolara.Dakle, jasna je namera da se oslobodi prostor za Bogdanovića, videćemo ipak da li će doći do preokreta narednog leta, Srbin je izjavio da bi voleo da ostane u Sakramentu, gde je kupio kuću i gde je njegova sestra upisala koledž.Jedno je sigurno, od Bogdanovićevog trejda neće biti ništa, do kraja sezone će sasvim sigurno braniti boje "Kraljeva" iz prestonice Kalifornije, videćemo da li će to biti slučaj i naredne takmičarske godine.