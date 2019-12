Kemzura - Koji je bio najveći Olimpijakosov problem protiv Zvezde?

Olimpijakos je večeras u Beogradu izgubio od Crvene zvezde sa je večeras u Beogradu izgubio odsa 81:88 u 15. kolu Evrolige





"Teško je igrati dve utakmice u tri dana. Prvo poluvreme smo se držali smo se našeg plana igre, ali u drugom je bila sušta suprotnost, nismo odgovorili svemu onome što je Zvezda pokazala", rekao je Kemzura novinarima posle utakmice.



"Ovo je bilo sjajno veče Lorenca Brauna, Bili Beron pogodio je nekoliko teških šuteva... Ali nije to bio toliki problem, koliko je to što smo im dozvolili da dođu do lakih poena...







Imali su osam poseda više, što dovoljno govori o našoj igri. Izgubili smo kontrolu nad našom igrom i ovo je zaslužena pobeda Zvezde", rekao je Kemzura.



Olimpijakos i Crvena zvezda nakon 15 odigranih utakmica imaju isti skor - šest pobeda i devet poraza.