Kavaj utišao Teksas, Hardenu ovacije u pustinji, Sakramento se precenio?

Dan je počeo pobedom Jute u Šarlotu. "Dzezeri" su gubili na poluvremenu, bilo je +8 za Hornetse, ali je u nastavku favorit zaigrao mnogo bolje i stigao do pete pobede u nizu. Bojan Bogdanović je ubacio 26 poena, Gobert dodao 17, uz čak 19 skokova, Donovan Mičel brojao do 20. Juta je promašivala otvorene šuteve u prvom poluvremenu, kada su "namestili ruke", sve je brzo došlo na svoje mesto.



Bogdanović je i dalje povređen, Bjelica je ubacio opet 15 poena, ishod kao i prethodne večeri, novi poraz Kingsa. Sakramento je izgubio u Memfisu, sada su pet mečeva od pozitivnog skora i čini se mada je i dalje rana faza sezone, da su bili preveliki optimisti. Memfis je nakon poraza od Oklahome i Klivlenda kada su dozvolili preokret sada sačuvao prednost u finiš, sedam "Grizlija" bilo je dvocifreno, Džekson Džunior je ubacio 18, Džej Krauder 17 poena. Gudurić nije igrao.



Minesota je još jedan meč bila bez Taunsa, Vigins je ubacio 33 poena, bez efekta, "Vukovi" su izgubili u Oregonu. Vajtsajd se razmahao, mnogo je značajan iz igru Blejzersa, ubacio je 16 poena, imao 22 skoka i 6 blokada. On vodio u ligi sa 73 rampe ove sezone.



Džejms Harden je postigao 47, Vestbruk dodao 30 poena, jasno je da Sansi u pustinji nisu mogli da pariraju. "Brada" je ubacio devet trojki, on je vodeći strelac lige, 38.5 poena u proseku. Harden je inače koledž karijeru proveo baš u Arizoni, na tamošnjem univerzitetu, zanimljivo, ako pogledamo istoriju, u 29 mečeva sezone, niko od Rika Berija u jesen i zimi 1966. nije dao toliko poena u jednom šampionatu. Dobio je ovacije domaćih navijača, nisu ga zaboravili iz koledž dana, ali su odali priznanje i "sadašnjem" Hardenu, onome što čini u NBA karijeri.



Klipersi su pregazili Sparse, Kavaj je ubacio 26 poena, nema milosti za bivši klub, doduše malo su ga razljutili zvižduci i uvrede, zahvalio se svojim bivšim navijačima što su izvukli najbolje od njega. Klipersi su domonirali 76 poena u reketu, 18 grešaka nedoraslom protivnika pretvorili su u 36 poena. "Kandža" je zakucao četiri puta, najviše u jednom meču u sezoni, što pokazuje da je želeo na neki način da odgovori na doček u Teksasu. Zanimljivo da je ovo treći put da dolazi u San Antonio nakon odlaska i da je i sa Torontom prošle i sa Klipersima ove, dva puta izgubio...



Tripl-dabl Antetokumpa je bio previše za Nikse, 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija za Janisa koji je šutnuo samo 10 puta i posle meča više pričao o zakucavanju njegovog brata Tanasisa nego o sebi. Drugi Adetokumbo je igrao nešto manje od sedam minuta, ubacio 4 poena i imao 2 skoka.



Filadelfija je tukla Vašington, prekinula seriju od tri poraza, Embid je ubacio 21 poen, imao 13 skokova, Simons 14 poena, 11 skokova, 8 asistencija, oslabljeni Vašington nije mogao da parira, sve se svelo na 36 poena Bredlija Bila. Vizardsi su izgubili 9 od 11 utakmica, za njih će doigravanje ostati samo želja...



Bertans promašuje u seriji, drugi meč u nizu, očajan šut, Letonac je promašio svih sedam šuteva za tri poena.



Zak LaVin je vodio Bulse do pobede u Detroitu, ubacio je 33 poena, domaći bez Grifina, Rouza, Redžija Džeksona, sada Čikago ima pobedu više od Pistonsa, retko ko je to očekivao pre sezone.



I na kraju, Tre Jang je ubacio 47 poena Netsima, ali nije uspeo da spreči novi poraz Houksa. Atlanta je izgubila sedmi meč u nizu, i to na frustrirajući način. Bili su na +18 sredinom treće četvrtine, ali Netsi su napravili najveći povratak sezone. Dinvidi je ubacio 37 poena, dobio kompliment od svog idola Brajanta da zaslužuje poziv na Ol-Star, Garet Templ je dodao 25, Džordan 12 koševa, ali je bivši centar Klipersa imao čak 20 skokova.



Portland - Minesota 113:106

Feniks - Hjuston 125:139

San Antonio - LA Klipers 109:134

Memfis - Sakramento 119:115

Njujork - Milvoki 102:123

Filadelfija - Vašington 125:108

Bruklin - Atlanta 122:112

Detroit - Čikago 107:119

Šarlot - Juta 107:114