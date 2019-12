Kari Pešić veruje, ovaj evropski tim bi mogao da igra NBA ligu!

Svetislav Pešić je ove sezone sastavio sjajan tim u Barseloni, doveo je jednog od najboljih evroligaških igrača poslednjih godina Korija Higinsa, stigao je u ekipu i sjajni centar Brendon Dejvis, a iz NBA lige je vratio Abrinesa, ali i Nikolu Mirotića na iznenađenje mnogih.



Usled povreda je na "Stari kontinent" nakon epizoda u NBA i Kini vratio Malkoma Dilejnija, te je jasno da je sastavio jednu od najjačih evropskih ekipa u ovom trenutku, što potvrđuje i start katalonskog kluba u Evroligi (13-3).



Još dve ekipe imaju isti skor kao "Blaugrana", sjajni Anadolu Efes, koji predvođen Larkinom i Micićem igra sjajnu košarku, minule sezone su bili jedno od najprijatnijih iznenađenja, zadržali su najbolje igrače i pojačali se iskusnim Singltonom i sjajnim šuterom Pitersom, te je svima bilo jasno da će biti jedan od najboljih timova u EL ove takmičarske godine.



Treća ekipa koja nakon 16 kola ima 13 pobeda je neunišitivi Real Madrid.



Ne dovode Madriđani senzacionalna pojačanja poslednjih godina, ali uglavnom uspevaju da zadrže najbolje i to ih čini jednom od najjačih evropskih ekipa.











Od dolaska Pabla Lasa uspostavili su sistem, nemaju problema sa ukazivanjem šansi mladim košarkašima, Dončić je debitovao sa 16 godina i vrlo brzo oduševio čitav košarkaški svet, ove sezone je šansu dobio mladi Usman Garuba i odmah je postalo jasno da imaju još jednog strašno talentovanog košarkaša u svojim redovima.



Ljulj, Rudi i Rejes su u poznim igračkim godinama, ali je jasno da imaju košarku u malom prstu i da će je na vrhunskom nivou igrati do kraja svojih karijera.



Uvek pogode sa pojačanjima na centru, minule su usled povrede Kuzmića doveli Edija Tavareša, koji je na kraju bio i najbolji defanzivac Evrolige, ovog leta su se pojačali sa Džordanom Mikijem, koji iz nedelje u nedelju igra sve bolje.



Tu su već dugi niz godina i Džef Tejlor, Entoni Rendolf, čuveni "Mitraljeta" Džejsi Kerol, kao i Trej Tompkins, a konkurenciju na centarskim pozicijama pojačao je i iskusni Salah Mežri, koji se vratio iz NBA lige.



Svo to iskustvo i talenat začinili su neiscrpnom argentinskom energijom, dvojcu Kampaco-Dek letos su priključili i Nikolasa Laprovitolu.



Zaista sjajan tim, a Kari Pešić veruje da bi Lasova četa bez problema mogla da se nosi i sa NBA ekipama.



"Oni su najbolji tim u Evropi u poslednje dve ili tri godine. Možda ne osvajaju titule sve vreme, ali su bolji od ostalih timova zbog svoje konstantnosti.



Mogu da se takmiče sa NBA timovima. U to sam siguran.



Imaju iskustva, poznaju se dobro i na visokom su nivou", izjavio je Pešić.



U tekućoj sezoni je Laso u oba navrata nadmudrio iskusnog srpskog stručnjaka, Madriđani su slavili protiv velikog rivala najpre u finalu Superkupa Španije (89:79), kao i u osmom kolu Evrolige (86:76), doduše oba meča su odigrana u "Vizink centru".



Sledi "El Klasiko" koji će se odigrati u "Palau Blaugrani" u okviru ACB lige, u kojoj Real ima pobedu više od velikog rivala (12-2), nema sumnje da nas očekuje još jedan spektakl.