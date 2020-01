Kari Pešić primetio: "Zvezdi smeta pritisak, ne znam ko ga nameće..."

Trener Barselone Svetislav Pešić istakao je da



"Crveno-beli" večeras od 21 sat gostuju Barseloni u okviru 21. kola košarkaške Evrolige.



"Crvena zvezda je sada bolja u odnosu na naš prvi meč, iako je i tada bila dosta dobra. Čvrsta i sa dosta energije. Teško smo to dobili. Posle ovih poslednjih poraza kod kuće, utisak je da se Zvezda dosta bolje snalazi u gostima. Igra bolje i pobeđuje. Dobili su Žalgiris, Zenit, Asvel i Milano. To su tereni gde ni najbolji ne pobeđuju lako. Očigledno da ekipi smeta taj neki pritisak u Beogradu, a ne znam ko ga nameće i da li je realan. Ali se vidi kroz rezultat. Velika je razlika igrati u Pioniru i Areni. To odlično znam. Ali zbog svega do sada, mi smo svesni opasnosti koja preti i maksimalno ozbiljno se spremamo za ovaj meč", istakao je nekadašnji strateg Zvezde.



"Došlo je trojica novih igrača. Štimac je doneo veliko iskustvo i energiju koja vuče ceo tim. Taj njegov entuzijazam i kvalitet dosta znače. Jagodić Kuridža i Panter su takođe doneli novu snagu, tako da sve u svemu, neće nam biti lako. Da li će biti kompletni, to ne znam. Ali ni to ne menja mnogo", smatra Pešić koji veruje da srpski predstavnik može da se nosi sa svim evropskim klubovima.



"Da bi se ostvario veliki rezultat, moraš da pobeđuješ kod kuće. Crvena zvezda ima već četiri pobede u gostima, što je pokazatelj da može da se nosi sa svima. Ali to mora kod kuće da potvrdi. Tamo gde je Crvena zvezda bila najjači, sada je počela da pada. Svi pričaju kako je teško igrati u Beogradu, ali mislim da više nije kao što je nekada bilo. Pogotovo u Pioniru. Ne znam šta je uzrok tome, ali znam da Crvena zvezda mora da drži domaći teren", zaključio je trener Barselone.