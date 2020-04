Kari imao noćne more zbog Korone, testirali ga i pre Gobera

Rudi Gober je bio prvi igrač pozitivan na koronavirus u NBA ligi i kada je otkriveno da je zaražen, suspendovano je čitavo takmičenje.



Ipak, on nije bio prvi NBA igrač koji je testiran na COVID 19.



To je bio bek Golden Stejta Stef Kari.



On je otkrio da veče nakon prve utakmice po povratku na parketu osećao simptome virusa i da je odmah testiran. Na svu sreću, rezultati su bili negativni.



"Odigrao sam prvu košarkašku utakmicu nakon nekoliko meseci noć pre i povele su se priče o virusu i šta bi mogao da znači za ligu.



Te noći, osećao sam se bolesno. Krenula je temperatura, prvo 37,7, pa onda i 38,3. Moje prve pomisli su bile, koje su šanse? Da li je ovo moguće?



To iskustvo me je pogodilo i to jako. Imam sreće da se bavim poslom koji mi dozvoljava da ne moram da brinem o brojnim stvarima koje onesposobljavaju porodice širom zemlje zbog pandemije, kao što su nezaposlenost, glad, mesto za život. Kako da ne iskoristim sve moje resurse i punu moć platforme koju smo moja supruga i ja sagradili da pomognem onima kojima je pomoć neophodna u ovo vreme?", napisao je Stef Kari.