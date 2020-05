Kari bi da se vrati, ali...

Sezona u NBA ligi prekinuta je 11. marta zbog pandemije, a u ligi se nadaju da bi sredinom jula moglo da se nastavi takmičenje.



Igračima je dozvoljeno da treniraju u izolaciji u klupskim centrima, a očekuje se da će NBA liga 1. juna objaviti smernice u vezi sa planovima za treniranje u grupi.



Upitan da li je spreman za povratak, Kari je rekao: "Apsolutno, mislim da jesam".



"Obavili smo mnogo razgovora, a razgovori će se nastaviti kako bi se saznale dodatne informacije, pošto svi razumeju kako to treba bezbedno uraditi, najbolje što možete", naveo je Kari, preneo je Skaj.



Medjutim, Kari je rekao da povratak mora imati smisla, a govorio je i o potencijalnom igranju protiv protivnika koji je prethodno bio zaražen novim virusom.



"Čoveče, to bi bilo teško. Ako je to pravi scenario, ako pokušaš da igraš, a nema vakcine, nema načina da stvarno garantujemo da niko neće dobiti virus. Kada svi kažu da su spremni da igraju, onda znaju na šta se obavezuju. A ako ne, ako nema smisla u tome, onda nećete videti loptu", rekao je trostruki NBA šampion.