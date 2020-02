Kapa dole za NBA - MVP se piše Kobi, 24 je nosio i Supermen!

Trenutno je u NBA ligi na programu Ol-star vikend, sinoć smo videli individualna takmičenja, najbolji u zakucavanju bio je Derik Džouns Džunior iz Majamija, Badi Hild iz Sakramenta je osvojio takmičenje u brzom šutiranju trojki, dok je najbolji u veštinama bio Bem Adebajo.Večeras je na programu i poslednji događaj, ujedno i najveći, utakmica svih zvezda, Lebronov tim protiv Adetokumbovog.Učestvovaće i Nikola Jokić, nema sumnje da će biti pravi spektakl.U čast Kobija Brajanta, koji je tragično stradao u helikopterskoj nesreći krajem januara, promenjena su i pravila same utakmice.Poslednja četvrtina neće biti vremenski ograničena, već će se igrati do 24. Tačnije, sabraće se brojevi poena iz prva tri kvartala i na veći broj će se dodati 24 i dobijena brojka će biti konačni cilj za obe ekipe.Nije to sve, NBA liga je odlučila da oda počast jednom od najboljih košarkaša sveta i tako što će se nagrada za najkorisnijeg igrača Ol-star utakmice ubuduće zvati "Kobi Brajant MVP nagrada".Sinoć je tokom takmičenja u zakucavanju počast preminuloj legendi odao i Dvajt Hauard, on je svojevremeno u kostimu Supermena pobedio na ovom takmičenju, sada se pojavio u istom kostimu, samo što je preko Supermenovog znaka na grudima napisao "24".