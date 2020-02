Bamberg je dočekao ekipu Tenerifea, a u četvrtoj deonici se desilo nešto strašno, Sasu Salin je kolabirao, ležao je nepomično na terenu, a onda su ga nekako povratili na klupi. Ne samo to, uspeo je da se vrati na teren.



Nije sve.



Bilo je 15 sekundi do kraja, Bamberg je vodio sa 4 poena razlike, a onda je Salin pogodio trojku i imao je dodatno slobodno bacanje. Ne bi bilo zanimljivo da je pogodio, promašio je, a na drugoj strani Bamberg stiže do +3.



Tada Salin pronalazi Justu, asistira mu za tri poena i otišlo se u produžetak!



Neverovatan razvoj situacije sa - krajem koji nije popularan. Bamberg je slavio na kraju, bilo je 98:96...