Ko će predvoditi napade Real Madrida sledeće sezone?



Izvesno je da to neće biti Fakundo Kampaco koji planira odlazak u NBA ligu i to u Dalas ili San Antonio.



Ono o čemu se danas govori u Španiji jeste njegova zamena, a to bi mogao da bude poznati evroligaški igrač koji je odavno već dokazan - Nik Kalates.



Ovaj plejmejker odskače od Panatinaikosa, na višem je nivou od samog kluba, pa je jasno da bi novi izazov za njega bio bolji klub u ovom trenutku kakav je Real Madrid.