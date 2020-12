Kampaco se predstavio Denveru, ali posebno je govorio o Jokiću

Argentinski košarkaš Fakundo Kampaco rekao je danas da se nakon prelaska u NBA ekipu Denver Nagetsa "oseća kao dete i da je ovo ostvarenje sna".







"Konačno sam ovde, Sada sam srećan. U ovom trenutku se osećam kao malo dete. Ovo je san, ali ja ću nastaviti da radim. Neće biti lako", rekao je Kampaco, prenosi Jurohups.



Argentinac se prvi put na NBA draftu pojavio 2013. godine kada nije uspeo da potpiše ugovor ni sa jednom NBA ekipom, a u medjuvremenu je osvojio dve titule prvaka Evrope sa Realom i srebrnu medalju sa reprezentacijom Argentine na Svetskom prvenstvu, 2019. godine.



Kampaco je ovih dana obavio svoj prvi trening sa ekipom, u kojoj su izmedju ostalih bili i srpski reprezentativac Nikola Jokić, Džamal Marej i Monte Moris.



"Veoma sam srećan što sam ovde. To je sjajan tim. Imam puno sjajnih saigrača. Ovo je drugi put da sam se video sa Jokićem. Prošle godine sam igrao protiv njega na Svetskom prvenstvu. Deluje kao sjajan momak. Pokušaću da iskoristim njegov košarkaški IQ. Mislim da svakog igrača čini boljim i pokušaću to da iskoristim", rekao je 29-godišnji košarkaš.



Na pitanje koja je razlika izmedju košarke koja se igra u Evropi i one koja se igra u NBA ligi, Kampaco je odgovorio da je najveća razlika u brzini igre.



"Moraću da se naviknem na to. U Madridu sam igrao u sporijem ritmu. Ovde morate da trčite, da dodjete u pravu poziciju, igrate tvrdu odbranu. Prilagodjavanje neće biti lako, ali potrudiću se najbolje što mogu", rekao je on.



Denver je prošle sezone igrao u finalu Zapadne konferencije gde je poražen od kasnijeg šampiona NBA lige, Los Andjeles Lejkersa.



Prvu predsezonsku utakmicu Denver će imati 13. decembra kada igraju protiv ekipe Golden Stejt Voriorsa.