Kaminski progovorio o šansama da zaigra za Srbiju!

Košarkaš Finiks Sansa Fred Kaminski je predmet interesovanja srpske javnosti od trenutka kada se pojavila mogućnost da obuče dres reprezentacije Srbije.



On je u razgovoru za Maxbet radio i emisiju 60 minuta govorio o svom boravku u Srbiji, njegova baba sa očeve strane je Srpkinja dok prezime Kaminski potiče iz Poljske.



"Bio sam u Srbiji pre dve godine i tada su ljudi u nacionalnom timu saznali da imam srpske korene. Nisam nikada bio član nijednog nacionalnog tima i ne znam šta bi trebalo da uradim da to postanem. Moj agent je već razgovarao sa ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije. Postoji mnogo igrača koji su igrali u srpskom sistemu i ja ne bih želeo nikome da stanem na put. Imao sam dosta prilike da provedem sa srpskim igračima i oni su dobri momci. Sada mi je priritet da se oporavim i posle prepustim to mom agentu", rekao je Kaminski.



Kaminski je istakao da ne bi voleo da bude problem u timu jer ne zna da li je spreman da rizikuje leto kako bi trenirao sa nacionalnim timom.



"Nisam još pričao sa Kokoškovim. Nisam nikada imao obaveze u nacionalnom timu i ne znam da li bih mogao da rizikujem leto kako bih trenirao sa reprezentacijom. Prvo ljudi iz KSS moraju da me pozovu. Znam kako bih se ja osećao kada bih bio u timu, a potom dođe neki stranac", dodao je Kaminski.